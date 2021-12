İzmir'de 3 Suriyeli mültecinin yakılarak öldürüldüğü iddia edildi

İzmir Güzelbahçe’de 16 Kasım’da yaşanan ve Suriyeli 3 inşaat işçisinin yanarak öldüğü olayın detaylarına Yeni Şafak ulaştı.

Çalıştıkları beton firmasına ait şantiyede kaldıkları müştemilatın gece 04.45’te yanması sonucu can veren Suriyeli Ahmet El Ali, Memnun En Nebhan ve Muhammed El Hüyesin El Abdo’nun ölümüne ilişkin İzmir Emniyeti çalışma başlattı.

Olayı aydınlatmak için şantiye ve çevredeki tüm güvenlik kameraları incelendi. Ekipler görüntülerden tespit ettiği Kemal Korukmaz’ı 29 Kasım akşamı yakaladı.

Yangında 3 Suriyeli mülteci can vermişti.

OLAYI İTİRAF ETTİ

İfadesinde cinayeti itiraf eden Korukmaz, 2001’de kendisine gizli görevler verildiğini iddia etti. Arabasında not kağıtları bulduğunu anlatan Korukmaz, 1 yıl önce bulduğu notta “Vatana ne yapabilirsin, borcun henüz bitmedi” yazılı olduğunu, bunu okuyunca notu istihbarat birimlerinin koyduğunu düşündüğünü söyledi. 3 ay önce arabasında bir not daha bulduğunu, “Göreve devam” yazdığını iddia eden Korukmaz, “Bu nottan 1 ay sonra bir not daha geldi. ‘Göreve başla, temizlik yap’ yazıyordu” dedi.

BENZİN DÖKÜP YAKTIM

Emniyetteki ifadesinde, “Son notta yazanlarla ülkemize gelen Suriyelilerin kastedildiğini düşündüm. Suriyeliler burada ucuz işçi olarak çalışmaya başladıktan sonra bana sigorta yapılmadı. İşyerinden de bu nedenle ayrıldım” dediği öğrenilen Korukmaz, notta yazdığını savunduğu plan için 16 Kasım’da harekete geçtiğini anlattı:

“Cami tuvaletinde montumu ters giyindim. Arabamın bagajındaki benzini alıp şantiyeye gittim. Suriyelilerin kaldığı barakaya yöneldim. Amacım şahısları korkutup ülkelerine göndermek, işyeri sahibine de gözdağı vermekti. Dış kapıdan girip benzin bidonunu yan yatırdım. Benzin barakanın içine akmaya başladı. Bez parçasını kapı altından içeri sokup tutuşturdum. Oradan ayrıldım. Üzerimdeki mont ve elbiselerimi hatırlamadığım bir çöp konteynırına attım.”

‘Akıl sağlığı yerinde değil’ iddiası

İzmir İtfaiyesi’nin hazırladığı raporda yangının çıkış nedeni olarak “pirize takılı elektrik sobası” gösterildi. Sobanın kısa devre yapıp yatakları tutuşturması sonucu yangının çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı kaydedildi. Korukmaz’ın avukatı da müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek, hastaneye sevk edilmesi için başvuruda bulundu.