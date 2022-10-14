Gündem İzmirde 475 düzensiz göçmen yakalandı 14 insan kaçakçısı tutuklandı
İZMİR

İzmir’de 475 düzensiz göçmen yakalandı: 14 insan kaçakçısı tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlarda 475 düzensiz göçmen yakalanırken, 14 göçmen kaçakçısı da yakalanarak tutuklandı.Yakalanan göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
İzmir’de 475 düzensiz göçmen yakalandı: 14 insan kaçakçısı tutuklandı
İzmir Geri Gönderme Merkezine sevk edildiler.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, cumhuriyet başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-11 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

İzmir'de 475 kaçak göçmen yakalandı
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İzmir'de 475 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de, jandarma tarafından 1-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 475 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak geçişleri organize ettiği belirlenen 14 kişi tutuklandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-11 Ekim tarihleri arasında, Çeşme, Foça, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe ve Urla ilçelerinde 12 göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 475 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu şüphesiyle 14 kişi gözaltına alındı. Kaçak geçişlerde kullanılan 4 minibüs, 3 otomobil ve 2 kamyona da el konuldu. Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken gözaltındaki 14 kişi tutuklandı.

İzmir’in Çeşme, Foça, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe ve Urla ilçelerinde toplam 12 göçmen kaçakçılığı olayında 475 düzensiz göçmen yakalandı.

14 göçmen kaçakçısı da yakalanırken, şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylarda kullanılan 4 minibüs, 3 otomobil ve 2 kamyona ise el koyuldu. Yakalanan 343 düzensiz göçmen, adli ve idari işlemlerinin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Öte yandan, Menemen ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan 3 Özbekistan uyruklu insan ticareti mağduru kadın da koruma altına alındı. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir’de aile sağlığı merkezinde korkutan yangın
GÜNDEM
İzmir’de aile sağlığı merkezinde korkutan yangın

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda günlük TIR çıkış rekoru kırıldı
FOTOĞRAF 7
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Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR'lar hafta içinde Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.
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Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 38 kilometreye kadar çıkarken, bugün kuyruk 18 kilometreye düştü.<br>
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Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sosyal medya hesabından, Hamzabeyli'den 13 Ekim'deki TIR çıkış rakamını paylaşarak, yeni bir rekora imza atıldığını duyurdu.
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Vali Kırbıyık, sınır kapısında görevli personele ve iş birliği için Bulgaristan hudut makamlarına teşekkür ederek, \"13 Ekim Perşembe günü Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 1041, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1307 TIR'ın çıkış işlemleri gerçekleştirildi. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda açıldığı günden itibaren en yüksek TIR çıkışına imza atılarak rekor kırıldı. Kararlı takipleri için Ticaret Bakanlığı'mız ve Sofya Büyükelçiliği'mize, sınır kapılarımızda fedakarca görev yapan personelimize ve bu süreçte iş birliği sergileyen Bulgaristan hudut makamlarına teşekkür ederim\" ifadelerini kullandı.
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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda günlük TIR çıkış rekoru kırıldı
Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan, 13 Ekim'de bin 41 TIR'ın çıkışının gerçekleştirildiğini belirterek, "Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda açıldığı günden itibaren en yüksek TIR çıkışına imza atılarak rekor kırıldı" dedi.
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