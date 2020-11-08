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Gündem İzmirde deprem bölgesine gönderilen nakdi yardım 37 milyon liraya ulaştı
İZMİR

İzmir'de deprem bölgesine gönderilen nakdi yardım 37 milyon liraya ulaştı

İzmir'de deprem bölgesine gönderilen nakdi yardım 37 milyon liraya ulaştı

İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye gönderilen nakdi yardımın 37 milyon liraya ulaştığı bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca 7 bin 128 personel, 933 araç, 2 bin 743 çadır, 11 bin 50 yatak, 19 bin 68 battaniye, 11 bin 548 uyku seti, 1023 ısıtıcı, 507 bin 745 öğün yemek ile 357 bin 374 ikram ve içecek gönderildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Kızılay, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bölgeye ulaştırılan personel ve yardımlara ilişkin bilgi verildi.

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Açıklamada, deprem bölgesine 8 Kasım itibarıyla 37 milyon lira nakdi yardım, 7 bin 128 personel, 933 araç, 2 bin 743 çadır, 11 bin 50 yatak, 19 bin 68 battaniye, 11 bin 548 uyku seti, 1023 ısıtıcı, 507 bin 745 öğün yemek ile 357 bin 374 ikram ve içecek gönderildiği bildirildi.

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