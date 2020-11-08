İzmir'de deprem bölgesine gönderilen nakdi yardım 37 milyon liraya ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Kızılay, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bölgeye ulaştırılan personel ve yardımlara ilişkin bilgi verildi.

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası AFAD koordinasyonunda, @saglikbakanligi, @csbgovtr, @TCTarim, @ailevecalisma, @UABakanligi, @EmniyetGM, @jandarma, @TSKGnkur, belediyeler, @Kizilay ve diğer STK’ların desteği ile bölgeye ulaştırılan personel ve yardımlar pic.twitter.com/hBk8CFPnLO REKLAM November 8, 2020

OYNAT 00:23 İzmir depreminde tonlarca ağırlıktaki beton blokların düşme anı güvenlik kamerasında İzmir'deki deprem faciasında, atıl vaziyetteki viyadüğün dev beton blokları, metrelerce yükseklikten araçların üzerine düştü. Yaşanan anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Açıklamada, deprem bölgesine 8 Kasım itibarıyla 37 milyon lira nakdi yardım, 7 bin 128 personel, 933 araç, 2 bin 743 çadır, 11 bin 50 yatak, 19 bin 68 battaniye, 11 bin 548 uyku seti, 1023 ısıtıcı, 507 bin 745 öğün yemek ile 357 bin 374 ikram ve içecek gönderildiği bildirildi.

GÜNDEM Enkazın başından ayrılmadı, 17 kişiyi tek tek teşhis etti: O anları unutamadım