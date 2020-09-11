Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kandilli Rasathanesi İzmirde deprem olduğunu açıkladı
İZMİR

İzmir’de deprem! Son dakika İzmir deprem haberi

Kandilli Rasathanesi İzmir'de deprem olduğunu açıkladı

Kandilli Rasathanesinden yapılan deprem açıklamasına göre İzmir'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda depremin derinliği 5.5 kilometre olarak verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Kandilli Rasathanesi, İzmir'de deprem olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada depremin İzmir Körfezinde olduğu ve 3.3 büyüklüğünde kaydedildiği bildirildi. İzmir'deki depremin derinliği ise 5.5 kilometre olarak açıklandı.

İstanbul depreminden sonra İzmir için korkutan açıklama: İzmir’de 7,0’lık deprem oluşturabilecek 13 fay hattı var
GÜNDEM
İstanbul depreminden sonra İzmir için korkutan açıklama: İzmir’de 7,0’lık deprem oluşturabilecek 13 fay hattı var

İzmir'in deprem riski İstanbul kadar yüksek

Ege bölgesinde son zamanlarda sık sık meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, kentte aktif 13 fay hattının bulunduğunu, bir çok bölgenin deprem açısından riskli olduğunu söylemişti.

İzmir'de 40 kilometre uzunluğunda deprem üretme potansiyeline sahip olan büyük bir fayın, Narlıdere ilçesinden geçerek Konak, Alsancak ve Altındağ'a doğru gittiğini vurgulayan Murathan, bu nedenle Narlıdere'nin belli bölgelerinin, Alsancak ve Konak'ın kıyı ile bağlantılı olan kesimlerinin ve Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli ilçelerinin riskli bölgeler olduğunu söylemişti. Alim Murathan, en çok riskli olarak görülen alanların ise Karşıyaka-Çiğli ve Menemen hattını kapsayan bölge olduğunu açıklamıştı.

OYNAT 00:00
"O anda herkes Allah'ı tanıdı"
Bu sözler İstanbul'da öğrenci olan Afrikalı Mustafa Massaley'e ait. Depremi ilk defa İstanbul'da yaşıyan Massaley, o gece yaşadığı korkuyu tebessüm ettiren ifadelerle anlattı.

Abone Ol Google News
Bazı iller kırmızıya boyandı

Bazı iller
kırmızıya boyandı

​Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası.
Böyle hakem mi olur?

Böyle hakem mi olur?

​Çaykur Rizespor Başkanı maç sonrası çılgına döndü.
Fenerbahçe 3 puanla başladı

Fenerbahçe 3 puanla başladı

​Sarı lacivertliler geriye düştükleri maçta 3 puanı aldı.
Filistin'den sert tepki

Filistin'den sert tepki

Bir başka bıçak darbesi.
Salgına <br>yeni tedbirler

Salgına
yeni tedbirler

​İstanbul'da konser ile yat ve teknelerdeki düğünler yasaklandı.
İstanbul'da didik didik arama

İstanbul'da didik didik arama

​Özel harekat polisleri de destek verdi.
Trump'ın <br>tek mesaisi İsrail

Trump'ın
tek mesaisi İsrail

Filistin'e bir ihanet de Bahreyn'den.
Sussunlar yeter

Sussunlar yeter

Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşmesi için gerekli formülü açıkladı.
AP'de Türk bayrağı <br>hazımsızlığı

AP'de Türk bayrağı
hazımsızlığı

"Avrupa Birliği bayrağındaki yıldızları gölgede bırakıyor."
Kritik rakamlar açıklandı

Kritik rakamlar açıklandı

​Sağlık Bakanlığı, son 24 saati paylaştı.
Milletimiz gereken cevabı verdi

Milletimiz gereken cevabı verdi

İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler'e sert tepki.
Rahibeler cinsel tacize uğruyor

Rahibeler cinsel tacize uğruyor

Alman yardım kuruluşu Missio'dan skandal iddia.
Polise hakaret etti

Polise hakaret etti

​Maske takmayan kadın ceza kesilince çılgına döndü.
Türkiye'den vazgeçmiyorlar

Türkiye'den vazgeçmiyorlar

Pendemi dinlemeyip sınırı geçerek alışveriş için akın ettiler.
Van'dan acı haber

Van'dan acı haber

​Operasyon sırasında bir jandarma yüzbaşı ile iki jandarma uzman çavuş şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.