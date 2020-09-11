Kandilli Rasathanesi, İzmir'de deprem olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada depremin İzmir Körfezinde olduğu ve 3.3 büyüklüğünde kaydedildiği bildirildi. İzmir'deki depremin derinliği ise 5.5 kilometre olarak açıklandı.

GÜNDEM İstanbul depreminden sonra İzmir için korkutan açıklama: İzmir’de 7,0’lık deprem oluşturabilecek 13 fay hattı var

İzmir'in deprem riski İstanbul kadar yüksek

Ege bölgesinde son zamanlarda sık sık meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, kentte aktif 13 fay hattının bulunduğunu, bir çok bölgenin deprem açısından riskli olduğunu söylemişti.

İzmir'de 40 kilometre uzunluğunda deprem üretme potansiyeline sahip olan büyük bir fayın, Narlıdere ilçesinden geçerek Konak, Alsancak ve Altındağ'a doğru gittiğini vurgulayan Murathan, bu nedenle Narlıdere'nin belli bölgelerinin, Alsancak ve Konak'ın kıyı ile bağlantılı olan kesimlerinin ve Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli ilçelerinin riskli bölgeler olduğunu söylemişti. Alim Murathan, en çok riskli olarak görülen alanların ise Karşıyaka-Çiğli ve Menemen hattını kapsayan bölge olduğunu açıklamıştı.