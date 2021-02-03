Gündem İzmirde dizine kadar suya giren polis herkesin takdirini topladı
İZMİR

İzmir'de dizine kadar suya giren polis herkesin takdirini topladı

İzmir’de meydana gelen sel felaketinde, araçların suya gömüldüğünü gören bir polis, beline kadar suya girerek tek tek araçların içinde kimse var mı diye kontrol etti, vatandaşların yardımına koştu. Polisin bu davranışı herkesin takdirini kazanırken, İzmir polisinin sel felaketinde canla başla çalışarak görevini yapması alkış topladı.

Haber Merkezi İHA
Dizine kadar suya giren polis takdir topladı.
Dizine kadar suya giren polis takdir topladı.

İzmir’de meydana gelen sel felaketinde, onlarca araç suyu gömüldü, dereler taştı, yollar göle döndü. 2 kişinin hayatını kaybettiği kentte yaralar sarılmaya çalışırken, İzmir polisi yolda kalan ve araçları suya gömülen vatandaşların teker teker yardıma koştu.

İzmir'de polisin beline kadar yükselen suda özveriyle görevini yapmaya çalışması vatandaşın kamerasına yansıdı
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İzmir'de polisin beline kadar yükselen suda özveriyle görevini yapmaya çalışması vatandaşın kamerasına yansıdı
İzmir'de dün etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Karşıyaka'da bir yolcu otobüsünün içerisinde vatandaşın kayda aldığı görüntülerde, polis memurunun beline kadar yükselen suda trafikte kalan araçların içerisini kontrol ederek



Polisimizin davranışı takdir topladı

Polisler, suya gömülen ve yolda kalan araçları kimi zaman vatandaşlarla iterek yardım etti. Ekipler, kimi zamanda kepçenin üzerine çıkarak vatandaşlara destek oldu. Polisin, bu mücadelesi herkesten alkış aldı.


Beline kadar suya girip araçları tek tek kontrol etti

Öte yandan, sel sularının araçları suya gömdüğü bölgeye gelen görevli bir polis ise beline kadar suya girdi. Metrelerce suyun içinde yürüyen polis, araçlarda kimse var mı diye teker teker kontrol etti. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, görüntüler herkesin takdirini kazandı.

Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
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Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin önünü kesti. Polis aracına tekmelerle saldıran grup, kameralarca saniye saniye kaydedildi.


Kızılay'da polise saldırı anları kamerada
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Kızılay'da polise saldırı anları kamerada
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane ederek Kızılay'da toplanan grup, çevrede güvenlik önlemi alan emniyet güçlerine saldırdı. Polis kalkanlarına tekme ve yumruklar atan provokatörler kameralara saniye saniye yansıdı.


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