İzmir'de dizine kadar suya giren polis herkesin takdirini topladı

İzmir’de meydana gelen sel felaketinde, onlarca araç suyu gömüldü, dereler taştı, yollar göle döndü. 2 kişinin hayatını kaybettiği kentte yaralar sarılmaya çalışırken, İzmir polisi yolda kalan ve araçları suya gömülen vatandaşların teker teker yardıma koştu.

OYNAT 00:35 İzmir'de polisin beline kadar yükselen suda özveriyle görevini yapmaya çalışması vatandaşın kamerasına yansıdı İzmir'de dün etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Karşıyaka'da bir yolcu otobüsünün içerisinde vatandaşın kayda aldığı görüntülerde, polis memurunun beline kadar yükselen suda trafikte kalan araçların içerisini kontrol ederek

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Polisler, suya gömülen ve yolda kalan araçları kimi zaman vatandaşlarla iterek yardım etti. Ekipler, kimi zamanda kepçenin üzerine çıkarak vatandaşlara destek oldu. Polisin, bu mücadelesi herkesten alkış aldı.



Beline kadar suya girip araçları tek tek kontrol etti

Öte yandan, sel sularının araçları suya gömdüğü bölgeye gelen görevli bir polis ise beline kadar suya girdi. Metrelerce suyun içinde yürüyen polis, araçlarda kimse var mı diye teker teker kontrol etti. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, görüntüler herkesin takdirini kazandı.