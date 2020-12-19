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İZMİR

İzmir'de son dakika siber operasyonu: 385 siteye erişim engellendi

İzmir merkezli siber operasyon: 385 site erişime kapatıldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli internet sitelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında tespit edilen 385 site Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek erişim engeli kararı alındı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv: Jandarmadan siber operasyon.
Foto/arşiv: Jandarmadan siber operasyon.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika, Tayvan ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan müstehcen ve yasa dışı bahis içerikli paylaşımların yer aldığı internet sitelerini yapılan çalışmalar kapsamında tespit etti.

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385 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Ekipler, belirlenen sitelerde yer alan paylaşımların erişimin içeriğinin engellenmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirim yaparak, erişim engeli kararı alınmasını sağladı.

Bunun üzerine 324 yasa dışı bahis ve 61 müstehcen içerikli olmak üzere toplam 385 internet sitesine idari tedbir kararı uygulandı ve erişimleri engellendi.

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