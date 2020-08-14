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Gündem İzmirdeki kırık mazgal vatandaşa dehşeti yaşattı Çığlık çığlığa yardım istedi
İZMİR

İzmir'deki kırık mazgal vatandaşa dehşeti yaşattı: Çığlık çığlığa yardım istedi

Altyapı sorunları nedeniyle her yağmurda çöken yollarıyla sık sık gündeme gelen İzmir'de bu kez de kırık mazgal yüzünden bir vatandaş dehşeti yaşadı. Balçova ilçesinde Ceyda Arslan'ın sağ bacağı, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi. Yapılan çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılan talihsiz kadın sağ bacağının kırıldığı tespit edildi.

Avukat Anıl Ersoy, yaşananların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Belediye su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapıyı, kent ve vatandaş için çevre ve çevre sağlığını koruyucu şekilde tümüyle yerine getirmeli. Bu hükme aykırılık olması halinde belediye aleyhine hem yetkililer adına idari yaptırım, hem de vatandaş için gördüğü zararın tazmin edilmesi doğar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Genç kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti.
Genç kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Balçova ilçesinde meydana gelen olayda, aracından indikten sonra yürümek için adım atan Ceyda Arslan'ın sağ bacağı, mazgal kapağının kırık bölümünden içeri girdi. Arslan'ın dizine kadar mangalın içine giren bacağı, sıkıştı. Arslan'ın çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koştu.

İzmir'de yağmurda asfalt çöktü, araçlar çukura düştü: Defalarca söyledik ama önlem alınmadı
GÜNDEM
İzmir'de yağmurda asfalt çöktü, araçlar çukura düştü: Defalarca söyledik ama önlem alınmadı

Bacağı alçıya alındı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla Ceyda Arslan'ın bacağı, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Arslan'ın bacağının kırıldığı belirlendi. Bacağı alçıya alınan Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İzmir'de yağmurda asfalt çöktü, araçlar çukura düştü
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Dün gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle şehrin bazı noktalarında su baskınları meydana gelirken, yağış sebebiyle trafikte aksamalar yaşanmaya devam ediyor. Trafik polisleri, şehrin birçok noktasında sıkışıklığı açmak yoğun çaba sarf ediyor.
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Alpaslan Mahallesi 162012 sokakta da yağış sebebiyle asfaltta çökmeler meydana geldi. Biriken sular halka zor anlar yaşatırken, iki otomobil oluşan çukurlara düştü.
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Maddi hasar meydana gelen araçlar çekici yardımıyla çıkarılırken, sokağa gelen ekipler hem temizlik hem de çöken bölgeyi doldurmak için çalışmalara başladı.
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Aracıyla oluşan çukura düşen sürücü, o anları şöyle anlattı: Yağmur sebebiyle her yer kilit durumdaydı. Ben de işe yetişmek için ve yolu biraz olsun kısaltmak için bu sokağa girdim. Önümden iki araba döndükten sonra ben de döndüm. Yağmur suları çok yoğun aktığı için çukuru görmedim ve düştüm. 'Allah' dedim kaldım. Ekiplerin yardımıyla arabayı çıkardık. Kaportada biraz hasar var. Alt takımda hasar olup olmadığı serviste belli olacak.
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'DEFALARCA SÖYLEDİK AMA ÖNLEM ALINMADI' Mahalle sakinleri de hemen her yağmurda sokaklarında benzer görüntülerin olduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Uzun yıllardır aynı mahallede oturduğunu söyleyen Yusuf Yurt (55), 50 senedir burada oturuyorum. Maalesef bu durum İzmir'in çilesi. Yetkililere defalarca söylememize rağmen ne yazık ki sonuç alamadık. Bir aydan beri mahalleye beton atılsın diye söylememize rağmen sonuç alınamadı. Her yağmurda bunu yaşıyoruz dedi.
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Durumu çok kez bildirdirmelerine rağmen halen bir sonuç alamadıklarını söyleyen Resul İnce (60) ise, Bu kış 4 araba bu sokakta çukura düştü. Başka hiçbir yerde bu görüntüyü bulamazsınız. Belediyeye söyledik ama hiçbir çözüm bulunamadı. Bu şekilde olmaz dedi.
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Meteorolojiden alınan bilgiye göre sağanak yağışın öğle saatlerine kadar etkili olacağı, akşam saatlerinde ise şehri terk edeceği öğrenildi.
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İzmir'de yağmurda asfalt çöktü; araçlar çukura düştü
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İzmir'de yağmurda asfalt çöktü; araçlar çukura düştü
Title
İzmir'de yağmurda asfalt çöktü; araçlar çukura düştü
Title
İzmir'de yağmurda asfalt çöktü; araçlar çukura düştü
Title
İzmir'de yağmurda asfalt çöktü; araçlar çukura düştü
İzmir'de yağmurda asfalt çöktü, araçlar çukura düştü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, etkisini artıran sağanak nedeniyle sokakta çökme meydana gelirken, bazı araçlar oluşan çukura düştü. Mahalle halkı, her yağmurda benzer görüntülerin yaşandığı belirterek, çözüm bulunmasını istedi.

"Belediyenin sorumluluğunda"

Avukat Anıl Ersoy, konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna dikkat çekerek, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamında su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapıyı, kent ve vatandaş için çevre ve çevre sağlığını koruyucu şekilde tümüyle yerine getirmeli. Bu hükme aykırılık olması halinde belediye aleyhine hem yetkililer adına idari yaptırım, hem de vatandaş için gördüğü zararın tazmin edilmesi doğar" dedi.

Bitmeyen yol çilesi: Yeşilköy'de yollar delik deşik, etraf toz duman, vatandaş İBB'ye isyanda
FOTOĞRAF 24
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İstanbul Yeşilköy'de yat limanı çevresindeki sokaklarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) uzun süredir yol düzenleme ve alt yapı çalışması yapıyor. Onlarca restoranın bulunduğu ve her gün binlerce kişinin geldiği yat limanı çevresindeki çalışmalar aylardır sürüyor.
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Şantiye alanına dönen sokaklar sahile gelenleri isyan ettirmiş durumda. Araçların ilerlemekte zorlandığı sokaklarda, yürümek bile çile haline geldi. Tekerlekli sandalyede annesini parka getiren bir kişi çalışmaların yapıldığı sokakta zor anlar yaşadı.
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Vatandaşlardan biri, Annemi getirdik. İnanır mısınız ilk defa geliyorum, böyle olduğunu bilsem gelmezdim getirmezdim ifadelerini kullandı.
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Caddeden geçerken aracının altını taşa vurduğunu söyleyen Murat Doğan ise, Sokağa çıkma yasaklarından beri böyle. İlk önce şuraya kazdılar sonra burayı kazdılar. Denize buradan kanalizasyon da veriliyordu.
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Yani şehir içinde dağda gidiyoruz. Şurada esnaflar var hepsi toz içinde. Bir rüzgâr çıktığında her yerde toz. Zorlanıyoruz yani bakar mısınız yollara. 2020'de İstanbul'un göbeğinde yani bu halka bu eziyet çektirilir mi? Çektirilmez diye konuştu.
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Kış aylarında çalışmalara başlandığını ve bir süredir çalışmaların durduğunu ifade eden Turan Yüceer 20 yıldır bu bölgede oturduğunu söyledi. Yüceer, Biz oy verdik ya. Yapsınlar yani. Belediye başkanına oy verdik yapmaları lazım. Kıştan beri böyle bu yol. Nereden baksan 4-5 aydır bu şekilde. Kıştan beri yapacaklar.
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Millet burada rezil oluyor ya. Sıkıntı çekiyoruz ya baksana arabanın altını vuruyoruz. Giremiyoruz yollar kapanıyor. Dönüyoruz dolaşıyoruz başka yerlerden giriyoruz buraya girebilmek için. Zorluk çekiyoruz yapsınlar bir an evvel dedi. Yüceer'in eşi de Poşetleri omzumda taşıyorum. Yazık günah değil mi bize? Niye bu yollar yapılmıyor kaç aydır? Neredeyse kıştan beri böyle ifadelerini kullandı.
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Çalışmaların uzun sürdüğünü ve bölgedeki esnafların da zorluk çektiğini belirten Hüseyin Topaş, Valla bir ay geliyorlar bir ay gelmiyorlar. Geçen burayı kazdılar boru döşediler şimdi yine kazıyorlar ben anlamadım.
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Buraya biz emek veriyoruz ama boş. Ben buraya malzeme getiriyorum ama şuraya giremiyorum yani. Yaklaşık iki aydır oradan buraya taşımacılık yapıyoruz yazık günah. Millet zorlanıyor toz toprak pislik. Görüyorsunuz yani hali. Bilmiyoruz hiçbir bilgimiz yok burası neden aylardır böyle diye. Boşu boşuna oyalanıyorlar burada dedi.
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Bitmeyen yol çilesi: Yeşilköy'de yollar delik deşik, etraf toz duman, vatandaş İBB'ye isyanda
İstanbul Yeşilköy'de aylardır süren yol yapım çalışması çevredekileri isyan ettirdi. Yat limanı çevresindeki sokaklarda uzun süredir devam eden çalışma sebebiyle gün içinde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Sürücüler kadar yayalar da şantiyeye dönen yollarda zor anlar yaşıyor. Aracının altını taşa vurduğunu söyleyen Murat Doğan, "Yani şehir içinde dağda gidiyoruz. 2020'de İstanbul'un göbeğinde yani bu halka bu eziyet çektirilir mi?" dedi.


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