İzmir'deki sağanakta hastaneyi su bastı

Spor

Mevlüt Doğan: Frey'i beğenmedik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, Fenerbahçe’de forma giyen Frey'in sezon başında kendilerine önerildiğini söyleyerek, "Frey bize teklif edildi. Kendisini izledik ancak beğenmedik. Zaten listemizde 6. sıradaydı" dedi.