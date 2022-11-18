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İZMİR

İzmir’i sağanak vurdu: Sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından tüm yurtta sağanak etkisini gösterdi. İzmir genelinde aniden başlayan sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler zor anlar yaşadı.

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Haber Merkezi İHA
İzmir’i sağanak vurdu: Sokaklar göle döndü
İzmir'de sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde İzmir’de gök gürültülü sağanak etkili oldu.

İzmir'de yağış su baskınlarına neden oldu
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İzmir'de yağış su baskınlarına neden oldu
İzmir'de bir anda bastıran yağış, kısa sürede caddeleri göle çevirmeye yetti. Su biriken yollarda sürücülerin zor anları kameralara yansıdı.

DÜKKANLARI SU BASTI

Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Konak ilçesindeki Zafer Payzın Kavşağı'nın bazı noktalarında biriken suların kaldırımları aştığı görüldü. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı dükkanları su bastı.

79 gün sonra yağan yağmurun ardından altyapı sıkıntısından kaynaklanan su taşkınlarda vatandaşların mağduriyeti sürüyor.

İzmir'de şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi
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İzmir'de şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi
İzmir'de etkili olan ve aralıklarla etkisini artıran sağanak nedeniyle küçük çaplı su baskınları ve trafikte aksamalar yaşandı.


Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, yarın da kentte belirli aralıklarla yağışın etkili olacağı bildirildi.


İstanbul dahil dokuz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, (Denizli hariç) Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolunun batısı ile Antalya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Van ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağın doğu, Adana ve Hatayın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağın doğu, Adana ve Hatayın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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Rüzgârın; Marmara, Ege, İç Anadolunun batısı ile Karadenizin iç kesimlerinde güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-70 kmsaat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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MARMARAÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 kmsaat) esmesi bekleniyor.
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BURSA °C, 23°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 22°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 20°CÇok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 24°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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EGEÇok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kıyı Egede kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 kmsaat) esmesi bekleniyor.
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AFYONKARAHİSAR °C, 16°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıAYDIN °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ °C, 19°CÇok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlıİZMİR °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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AKDENİZÇok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Osmaniye çevreleri, Adananın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 kmsaat) esmesi bekleniyor
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ADANA °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 13°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLUÇok bulutlu, sabah saatlerinde Ankaranın güney ilçeleri ile Kırşehir çevrelerinin, akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 kmsaat) esmesi bekleniyor.
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ANKARA °C, 17°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıKONYA °C, 17°CÇok bulutluYOZGAT °C, 16°CÇok bulutlu
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BATI KARADENİZÇok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 kmsaat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 15°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 16°CÇok bulutluSİNOP °C, 18°CÇok bulutluZONGULDAK °C, 22°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 kmsaat) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 17°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 22°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
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DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ELAZIĞ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlıERZURUM °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 9°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 9°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 15°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 16°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı
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İstanbul dahil dokuz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Kasım hava durumu raporunu açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul, Kocaeli, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji bugün beklenen yağış nedeniyle İstanbul dahil 7 kente sarı, İzmir ve Balıkesir'e ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte il il hava durumu..
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