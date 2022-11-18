İzmir’i sağanak vurdu: Sokaklar göle döndü

DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ELAZIĞ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlıERZURUM °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 9°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 9°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 15°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 16°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı