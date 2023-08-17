Japon Başkonsolos Hereke Kalesi’ne hayran kaldı

Körfez Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak turizme kazandırılan 1400 yıllık tarihi Hereke Kalesi’nin önemli bir misafiri vardı. Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Hereke Kalesi’ni ziyaret etti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından karşılanan Kenichi, ilk olarak kale içerisinde bulunan Nazende Kale içerisinde çay içti.

Manzarası büyüledi

640’lı yıllarda Roma İmparatorluğu döneminde yapılan, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bahsedilen kalede toplamda 350 metre sur uzunluğu, 5 metre sur yüksekliği, 9 metre burç yüksekliği bulunuyor. Böyle önemli bir tarihin gün yüzüne çıkarılmasından dolayı Başkan Söğüt’ü tebrik eden Kenichi, surlara da çıkarak İzmit Körfezi ve Hereke manzarasını izledi.

Söğüt, “bölge turizmi için önemli”

Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi’ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Söğüt, “Hereke Kalemiz, bölge turizmi için de önemli. Adeta bir tarihi koridor olan Hereke için de önemli bir adımdı. Restorasyonu, peyzajı ve aydınlatmalarını tamamladıktan sonra ziyaretçilere açtık. Bugün de gördünüz bir çok vatandaşımız kaleye gelerek geziyor.

Bu güzellikler görülmeli

Kendisini de burada ağırladığımız ilk resmi Turistimiz sayabiliriz. Kendisi ile ilk olarak kale içerisindeki kafede çay içtik, sohbet ettik. Akabinde de kalemizin iç kısmını birlikte gezerek bilgiler aktardık. Bundan sonra da kendilerinden özellikle Japon turistlerin ilçemize Hereke’nin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelen turistleri hereke’ye yönlendireceğiz

Gördüğü ilgi ve misafirperverlikten dolayı Başkan Şener Söğüt’e teşekkür eden Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, “Burayı görme fırsatı yakaladığım için gerçekten mutluyum. Hereke gerçekten çok güzel bir yer. Kültürel ve tarihsel açıdan çok zengin. Japon Başkonsolosluğu olarak ülkenize gelen Japon misafirlerin burayı ziyaret etmeleri için çalışacağız” dedi.

Karşılıklı görüşte bulundular

Başkan Söğüt daha sonra Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi’ye hediye takdim ederken, pişmaniye de ikram etti. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi yemek için Tütünçiftlik sahilinde hayata geçirilen Nazende Balık’a geçti.











