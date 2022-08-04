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ERZURUM

Kaba yem bolluğunun canlı hayvan sayısını arttırması bekleniyor

Erzurum'da bu yıl etkili olan yağışlarla 1,5 milyondan 2 milyon tonun üzerine çıkması beklenen kaba yem üretimi, et ve süt verimini arttıracak. Nüfusunun yüzde 45'inin geçimini sağladığı tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'un yüzölçümünün yüzde 63'ü meradan oluşuyor.

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Haber Merkezi AA
Kaba yem bolluğunun canlı hayvan sayısını arttırması bekleniyor
Arşiv.

Büyükbaş ve küçükbaşta 2 milyona yaklaşan hayvan varlığıyla dikkati çeken kentte, hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanması için mera alanları büyük önem taşıyor.

Geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu sene etkili olan yağışların, meralardaki ot verimini 1,5 milyondan, 2 milyon tonun üzerine çıkarması bekleniyor.

Kaba yemdeki bu verim, kentteki et ve süt üretimine büyük katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'un yüzölçümünün büyük bölümünün mera olduğunu söyledi.

Geçen yıl haziran ayında meralarda otlar kurumaya başlarken bu sene durumun tam tersi olduğunu dile getiren Akar, saha kontrollerinde çok iyi ot veriminin bulunduğunu tespit ettiklerini belirtti.

"Hayvan varlığımızın artmasına da vesile olacak"

Kaba yem fazlalığının et ve süt üretimine katkısına değinen Akar, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ot yoktu, insanlar erkenden hayvanlarını elden çıkartmak istediler. Ancak bu sene üreticilerimiz, özellikle anaç hayvanları ellerinde tutup sayılarını artırmayla ilgili bir görüş içindeler. Bu hayvan varlığımızın artmasına da vesile olacak. Mera alanlarının iyi olmasının hayvansal üretimimize de olumlu yansımaları olacak. Hayvan sayımızda da cüzi de olsa bir atış bekliyoruz."

Akar, kent genelinde 1 milyon dekara yakın kaba yem üretim alanının bulunduğuna işaret ederek, "Yonca, korunga, fiğ ve silajlık mısır gibi kaba yem üretim alanımız var. Hububat alanlarını buna dahil ettiğimizde 2 milyon dekar alan oluyor. Meralarımız kaba yem alanlarımızdır. Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon ton olan kaba yem üretimimizi bu yıl 2 milyon tonun üzerinde bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentin kaliteli kaba yem üretiminde başı çektiğini, saman üretiminden ziyade kaliteli yonca ve korunga gibi besleyici değeri yüksek ürünlerin de yetiştirildiğini anlatan Akar, özellikle Karadeniz illerine Erzurum'dan kaliteli kaba yem gönderdiklerini söyledi.

Akar, geçmiş yıllara göre güney illerinden saman akışı beklemediklerini ve kentte ihtiyacın üzerinde bir üretimin olduğunu aktardı.

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EKONOMİ
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Bin yılı 45 metreye sığdırdı
FOTOĞRAF 7
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Yeşilova Höyüğü’nde 2005 yılından beri devam eden kazı çalışmaları, 8 bin 500 yıl öncesindeki ilk Egelilerin yaşamına ışık tutuyor. 50 bin metrekarelik alanda Prof. Dr. Zafer Derin başkanlığında devam eden kazı çalışmaları çerçevesinde her geçen gün yeni buluntulara ulaşılıyor. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı Tasarım Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Korkut Ünal, İzmir’in ilk yerleşim yerindeki yaşama dair ulaşılan bilgiler doğrultusunda ’Bir Gün’ adını verdiği eserde bin yıllık süreci resmetti. 2 metre 65 santimetre boyunda ve 45 metre uzunluğundaki illüstrasyon, kazı alanına bakan duvara yerleştirildi. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’ne gelen ziyaretçilerin müzeyi ve kazı alanını gezdikten sonra karşılaştıkları eser, M.Ö. 6 bin yılındaki yaşamı gözler önüne seriyor.
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Bin yıllık süreci bir güne sığdırdım\"<br>Eserini anlatan Korkut Ünal, bir hikaye yazıp daha sonra görselleştirdiğini söyleyerek, \"Neolitik dönemde üretilen çizim ve boyama teknikleriyle bağlantı kurabilmek için eserde kömür kalem kullandım. Öncelikle 7 metre boyutlarındaki kağıda resmedip, daha sonra dijital ortama aktardım. Eseri dijital ortamda boyarken höyüğün günümüz renklerinden ve doğal ortam renklerinden ilham aldım. Zafer Hoca, burada yaşayan halkın Bayraklı’ya gidip balık avlayıp geri dönmesinden bahsetmişti. Onun üzerine ben de hikayeye buradan başladım. Bin yıllık süreci bir günün içine sığdırarak anlattım.
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\"Resimde çok önemli olan bir pars figürü var. Onunla karşılaşıyorlar, onun avını alıp köye getiriyorlar. Köye gelirken hem midyeleri, balıkları hem de buldukları hayvanı getirirken diğerleriyle selamlaşıyorlar. Hayvancılık, tarım, kil ve seramik yapımı gibi detayları görüyoruz. En sonunda da iklim değişikliği yaşanmasıyla birlikte bu topraklardan göç ediyorlar\" diye konuştu.
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\"Ege’nin ilk avcı toplumu\"<br>Höyüğün tarihini anlatan Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Zafer Derin, \"8 bin 500 yıl öncesinden itibaren burada üst üste 10 köy kurulmuş. Köyler doğal afetler nedeniyle yıkılmış, tekrar kurmuşlar. Bin yıl boyunca burada yaşamışlar. Biz de İzmir’in ilk kültürünü, kim olduklarını, nasıl yaşadıklarını, nasıl bir çevre içinde bulunduklarını anlamaya çalışıyoruz. Buradaki sadece bir arkeolojik çalışma değil, aynı zamanda kentin içinde olması nedeniyle toplumla tarihi buluşturan, toplumun iyi bir çevre içinde yaşamasını sağlayan hem turizm hem kalkınma açısından olanaklar sunan bir proje. İlk Egeliler, balık ağlarıyla çipura avlamışlar ve bol miktarda kum midyesi, istiridye, deniz salyangozu gibi birçok ürünü toplamışlar. Bu anlamda Ege’nin ilk avcı toplumu diyebiliriz. Hayvancılık ve tarım da var.
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İlk ilkel buğdayı ve mercimeği burada yetiştirmişler. Ender bir örnek bulduk. Kilden küçük bir ev modeli. Belki de ilk mimarlar olarak güzel kırma çatılı bir ev modeli yapmışlar. İçine de bereket olması amacıyla buğday koymuşlar, dinsel bir obje olduğunu düşünüyoruz. Köyü planlayıp yerleşmişler. Köyün içine dereyi getirip, kenarını taşlarla çevirerek ıslah etmişler. Bir metre mesafeli evlerle güneşin yönüne göre yerleşmişler. Bu toplum, iklim değişimi nedeniyle M.Ö. 5 bin 600 civarlarında bu toprakları terk etmiş\" dedi.
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\"Bir ilk\"<br>’Bir Gün’ adlı eserin arkeolojik açıdan öneminden bahseden Prof. Dr. Derin, şunları söyledi:<br>\"Günümüze kadar korunmuş olan yapı kalıntıları içindeki yaşamın canlanmış bir şekli, bir aynası gibi. Anlatımı daha yüceleştiren, anlaşılır hale sokan, bir taraftan kalıntıya bakarken öbür taraftan yaşamı gördüğünüz bulunmaz bir sunum şekli. Arkeolojik alanlarda daha önce hiç rastlanmamış bir şey bu. Kazı alanında böyle bir eserin bulunması bir ilk diyebiliriz.
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Bu anlamda bütün arkeolojik alanlara örnek olacak bir çalışma. Bir antik kenti dolaşabilirsiniz ama bir şey anlamazsınız. Ancak burada baktığınız her şeyi size kimse anlatmasa bile anlatacak bir duvar resminiz var. Korkut hoca devasa bir resimle her şeyi anlatıyor. Kentin ilk yerleşim alanına böyle bir katkıda bulunmuş olması bizim için çok değerli.\"
Bin yılı 45 metreye sığdırdı
İzmir'in ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen Yeşilova Höyüğü, 8 bin 500 yıl öncesinde yaşayan ilk Egelilerin yaşamına dair birçok eşsiz buluntu barındırıyor. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Korkut Ünal'ın kazı alanında ortaya çıkarılan buluntulardan elde edilen bilimsel veriler ışığında resmettiği, o dönemki yaşamı gözler önüne seren 'Bir Gün' adlı 45 metre uzunluğundaki resim, kazı alanının duvarına yerleştirildi.
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