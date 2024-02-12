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Kabine Beştepe'de toplandı: Masada 3 kritik konu var

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı. Gündemde, enflasyonla mücadele, Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak ziyaret, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı'nın Irak temasları ile ABD'den F-16 tedarik süreci olacak.

15:25 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:31 - 12/02/2024 Pazartesi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı.


Toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak yeni adımlar görüşülecek.


BAE ve Mısır ziyaretleri masada


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretlerin hazırlıkları da masada olacak.


Gazze'ye yönelik saldırılar


İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.


F-16 satışı


F-16 tedarik ve modernizasyon süreci de kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olarak belirtiliyor.


Amerikan Kongresi'nden Türkiye’nin talebine itiraz gelmemesinin ardından satışa ilişkin sürecin başlaması önünde engel kalmadı.

Kabinede bu konuda teknik süreçlere ilişkin de değerlendirmeler yapılacak.


Terörle mücadele


Önce MİT Başkanı İbrahim Kalın ardından da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'a bir dizi temasta bulundu.


O ziyaretlerin yansımaları ve Irak’taki PKK varlığının sonlandırılması için atılabilecek adımlar görüşülecek.


Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

#Kabine
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#toplantı
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