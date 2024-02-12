Kabine Beştepe'de toplandı: Masada 3 kritik konu var

Toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak yeni adımlar görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretlerin hazırlıkları da masada olacak.

İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

F-16 tedarik ve modernizasyon süreci de kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olarak belirtiliyor.