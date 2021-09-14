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İSTANBUL

Kadıköy'de cemaatin namaz kıldığı sırada tarihi camiye kundak girişimi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Faik Paşa Camisi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılmak istendi. Cemaatin namaz kıldığı sırada yükselen dumanlar, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

Haber Merkezi AA
Kadıköyde cemaatin namaz kıldığı sırada tarihi camiye kundak girişimi
Kadıköy'de camiye yapılan saldırıda halılar zarar gördü

Acıbadem'deki Faik Paşa Camisi'nden, cemaat namazdayken dumanlar yükselmeye başladı. Cami görevlisi ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederken, polis ve itfaiye ekiplerine de ihbarda bulunuldu.

Yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

ŞAL VE BAŞÖRTÜLERİ ATEŞE VERDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin caminin kadınların namaz kıldığı bölümüne girdiği, buradaki şal ve başörtülerini toplayıp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

Kadıköy’de tarihi camiyi yakmaya çalıştı: O anlar güvenlik kamerasında
OYNAT 00:48
Kadıköy’de tarihi camiyi yakmaya çalıştı: O anlar güvenlik kamerasında
Kadıköy'de bir cami, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılmak istendi. Alınan bilgiye göre, Acıbadem'deki Faik Paşa Camisi'nden, cemaat namazdayken dumanlar yükselmeye başladı. Cami görevlisi ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederken, polis ve itfaiye ekiplerine de ihbarda bulunuldu. Yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin caminin kadınların namaz kıldığı bölümüne girdiği, buradaki şal ve başörtülerini toplayıp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı görüldü.

Cami görevlisi Abdullah Sayantürk, "Namaz bitince aşırı dumanı gördük. Yangın tüpleriyle camı kırıp yangını söndürdük. Kameradan gördüğümüz kadarıyla namazdayken bir kadın giriyor ve örtüleri toplayıp yakıyor. Sonra da kaçıyor" şeklinde konuştu.

ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, camiyi yakmaya çalışan kadının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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