Kadıköy'de cemaatin namaz kıldığı sırada tarihi camiye kundak girişimi

Kadıköy’de tarihi camiyi yakmaya çalıştı: O anlar güvenlik kamerasında

Kadıköy'de bir cami, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılmak istendi. Alınan bilgiye göre, Acıbadem'deki Faik Paşa Camisi'nden, cemaat namazdayken dumanlar yükselmeye başladı. Cami görevlisi ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederken, polis ve itfaiye ekiplerine de ihbarda bulunuldu. Yangın, vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin caminin kadınların namaz kıldığı bölümüne girdiği, buradaki şal ve başörtülerini toplayıp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı görüldü.