Kadıköy’de E-5 Karayolu beyaza büründü: Sürücüler zor anlar yaşadı
İstanbul’da Anadolu Yakası’nda kar yer yer etkili olmaya devam ediyor. Kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrası E-5 Karayolu beyaza büründü. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı, bir çok araç dörtlülerini yakarak karayolunda seyretti.
İstanbul’da Anadolu Yakası’nda kar yer yer etkili olmaya devam ediyor. Kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrası E-5 Karayolu beyaza büründü. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı, bir çok araç dörtlülerini yakarak karayolunda seyretti. E-5 Karayolu kar küreme araçları ile temizlenerek tuzlandı.
ARAÇLAR ZOR ANLAR YAŞADI
İstanbul’da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası’nda yer yer kuvvetli bir şekilde şekilde yağmaya devam ediyor. Kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrasında E-5 Karayolu Kadıköy Bostancı mevkii beyaza büründü. Karayolun beyaza bürünmesi sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını düşürerek ve otomobillerinin dörtlülerini yakarak seyretti.
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Beyaza bürünen E-5 Karayolu kar küreme araçlarının çalışması sonrası tuzlandı ve temizlendi. Kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.