Gündem Kadıköyde E-5 Karayolu beyaza büründü Sürücüler zor anlar yaşadı
İSTANBUL

Kadıköy’de E-5 Karayolu beyaza büründü: Sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul’da Anadolu Yakası’nda kar yer yer etkili olmaya devam ediyor. Kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrası E-5 Karayolu beyaza büründü. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı, bir çok araç dörtlülerini yakarak karayolunda seyretti.

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Haber Merkezi İHA
Kadıköy’de E-5 Karayolu beyaza büründü: Sürücüler zor anlar yaşadı
Kadıköy’de E-5 Karayolu beyaza büründü

İstanbul’da Anadolu Yakası’nda kar yer yer etkili olmaya devam ediyor. Kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrası E-5 Karayolu beyaza büründü. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı, bir çok araç dörtlülerini yakarak karayolunda seyretti. E-5 Karayolu kar küreme araçları ile temizlenerek tuzlandı.

ARAÇLAR ZOR ANLAR YAŞADI


İstanbul’da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası’nda yer yer kuvvetli bir şekilde şekilde yağmaya devam ediyor. Kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrasında E-5 Karayolu Kadıköy Bostancı mevkii beyaza büründü. Karayolun beyaza bürünmesi sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını düşürerek ve otomobillerinin dörtlülerini yakarak seyretti.

Beyaza bürünen E-5 Karayolu kar küreme araçlarının çalışması sonrası tuzlandı ve temizlendi. Kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.

İstanbul'da kar yağışına rağmen Galata Köprüsünde balık tuttular: 'Kar geldi balık geldi'
FOTOĞRAF 8
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarılarının ardından kent genelinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. İstanbul genelinde kar yağışı gece boyu belli aralıklarla sürerken, balık tutmak isteyen olta balıkçıları ise soluğu Tarihi Galata Köprüsünde aldı.
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Köprüye gelen olta balıkçıları ateş yakarak balık tuttu. Çok sayıda kişinin balık tutmak için köprüye geldiği görüldü. <br>
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KAR GELDİ, BALIK GELDİ<br><br>Tarihi Galata Köprüsünde balık tutmaya gelen Ufuk Aydın ve arkadaşları, \"Kar geldi, balıkta geldi. Tuttuğumuz bu balık iri istavrit balığı. İstavritler bayağı büyümüş. Zaten küçük olanları tekrar denize salıyoruz. Buradan hobidaşlarımıza sesleniyoruz. Küçük balıkları tutmasınlar, duyarlı olsunlar. Kar yağsa da engel olmuyor bize. Sabaha kadar buradayız\" dedi.
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İstanbul'da kar yağışına rağmen Galata Köprüsünde balık tuttular
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İstanbul'da kar yağışına rağmen Galata Köprüsünde balık tuttular: 'Kar geldi balık geldi'
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışında balık tutmak isteyen olta balıkçıları ise soluğu Tarihi Galata Köprüsünde aldı. Köprüye gelen olta balıkçıları ateş yakarak soğuktan korunmaya çalıştı. Balık tutmaya gelen Ufuk Aydın ve arkadaşları, "Kar geldi, balık da geldi. Buradan hobidaşlarımıza sesleniyoruz. Küçük balıkları tutmasınlar, duyarlı olsunlar. Kar yağsa da engel olmuyor bize. Sabaha kadar buradayız" dedi.


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