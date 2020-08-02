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Gündem Kadınlar her gün orya gidip poşet poşet topluyor Kanalizasyon hafriyatında domates
İSTANBUL

Kadınlar her gün orya gidip poşet poşet topluyor: Kanalizasyon hafriyatında domates

İstanbul Kazlıçeşme’de çok ilginç bir doğa olayının yaşandığı ortaya çıktı. Kanalizasyon çalışmalarında çıkan hafriyatların döküldüğü alanda domates yetiştiği belirlendi. Bunu öğrenen bölge sakini kadınlar, her gün alana gelerek bedavaya torbalarını dolduruyor.

Haber Merkezi İHA
Kadınlar her gün hafriyat dökülen alana gelerek domates topluyor.
Kadınlar her gün hafriyat dökülen alana gelerek domates topluyor.

Kazlıçeşme’de sokaklarda yapılan kanalizasyon ve kazı çalışmaları sonucu çıkarılan ve geçici bir süreliğine alana getirilen hafriyat yığınlarında domates yetişmeye başladı. Her gün alana domates toplamaya gelen kadınlar, havadan görüntülendi.

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“Bunların döküme atılması lazım ama niye atılmadığını bilmiyoruz”

Hafriyatların içerisinde yetişen domatesleri kadınların toplayarak torbalarını doldurduğu görüldü. Hafriyat alanında çalışan işçi Kerim Doğan, “Dışarıda kalan hafriyatlar buraya geliyor fakat niye burada biriktiriyorlar bilmiyoruz. Sokak aralarında yaptığımız kazı hafriyatları buraya getiriliyor tabi bunların döküme atılması lazım ama niye atılmadığını bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Domatesten de çuvalla para kazanacak
FOTOĞRAF 13
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Ankara’da özel bir firmada elektronik mühendisliği yapan 44 yaşındaki Ergin İnal, bir süre önce tarıma merak sararak bir çok makale okumaya ve yurt dışında yapılan üretimlerin belgesellerini izlemeye başladı.
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Okuduğu makalelerden ve izlediği belgesellerden etkilenen İnal, okuduklarını ve gördüklerini uygulamak için Antalya’nın Aksu İlçesi’ne gelerek burada kendisine 4 dönüm alan kiraladı.
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4 dönüm alanın bir kısmında domates yetiştiriciliği yapan İnal, bir kısmında ise biber yetiştirmeye başladı. İnal, burada kiraladığı serasında normal çiftçilerin uyguladığı üretim metodundan farklı bir yöntem deneyerek, bir ilki başardı. İnal, bu yılki çalışmalarını daha çok ARGE üzerine yaptı.
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Okuduğu belgesellerden ve kitaplardan etkilenen İnal, çuvallar üzerinde üretim yapmayı denedi.
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Hem biberde hem de domates de fark oluşturmak ve farklı üretim yollarını denemek üzere yola çıkan İnal, kiraladığı serasının 1.5 dönüme yakın alanında bu kez çuvalların üzerine domates dikimi yaptı.
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Yetiştirdiği domateslerde tohum kullanmak yerine yerli üretim yapılan domateslerin filizlerinden çıkarak üretim yapmayı deneyen İnal, 600 çuvalın içerisinde perlitleri doldurarak her bir çuvalın üzerine 16 tane domates fidanı dikimi gerçekleştirdi.
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İnal bu şekilde dönüme 1,5 dönüm alan üzerinde çuvalların üstünde 960 domates fidanı yetiştirmeyi başardı. Her çuvaldan 80 kilo domates hedefi ile yola çıkan genç çiftçi, bu yıl ki çalışmalarını daha çok ARGE amaçlı yaptığını ifade ederek çalışmalarında başarılı olduğunu belirtti.
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44 yaşındaki Ergin İnal, “Elektronik mühendisliği yapıyorum. Daha önce biber denememizi göstermiştik. Şimdide domates denemelerimizi göstermek için buradayız. Aynı şekilde çuvalların içerisinde perlitler var. Her bir çuvala 16 adet domates fidesi dikti.
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Bu domates fideleri tamamen yerli tohumdan üretilmiş fidelerin filizlerini toplayarak köklendirmesinden elde etti. Hiç ilaç kullanmadık. Amacımız organiğe yakın bir ürün elde etmekti.
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Bir çuvalda 16 fidan var, 1,5 dönüme yakın alan üzerinde 600 tane çuvala dikim yaptık. Buradaki amacımız en yüksek verimi elde etmekti.
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Her fideden en kötü 5 kilo alacağımızı hesaplarsak çuval başına 80 kilogram domates alıyoruz” dedi.
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Üretimde hiç tohum kullanmadıklarını belirten İnal, “Bu sene tamamen ARGE çalışmalarına ayırdık.
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10 yıldır elektrik mühendisiyim. Biz hedeflediğimiz rakamlara ulaştık. Vatandaşlarımızın ilgisi ve merakı da bir hayli fazla oldu” açıklamasını yaptı.
Domatesten de çuvalla para kazanacak
Antalya'da daha önce çuvallar içerisinde yetiştirdiği biberlerle tanınan elektronik mühendisi çiftçi, bu kez çuvallar içerisinde yetiştirdiği domateslerle farkını ortaya koydu. Çuvalların içerisine doldurduğu perlitlerin içerisine çuvalların dışarısından 16 tane domates dikimi yapan genç mühendis, yaklaşık bir buçuk dönümde 600 çuvalın içerisinde 960 fide yetiştirdi.


Toprak sağlıklı değil

Kadınların her gün domates toplamaya geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, “Hafriyat yüklenici firmanın para ödemediğinden dolayı burada biriktiriliyor. Zamanla üzerinde domates yetişmiş. Kadınlar gelip topluyorlar domatesleri götürüyorlar. Kanaldan çıkan toprak bu sağlıklı değil” dedi.

  • Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin, döküm alanına hafriyat boşaltmak için geldiği görüldü.

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