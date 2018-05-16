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ADANA

DEAŞ’ın füzecisi Adana’da yakalandı

Kağıt toplarken yakalandı, kimliği şoke etti

El Bab'da terör örgütü DEAŞ için 1,5 yıl boyunca füze başlığı yaptığı iddia edilen Muhammet El Muhammet Ali (41), Adana'da atık kağıt toplarken polis ekipleri tarafından yakalandı.

IHA
DEAŞ’ın füzecisi Adana’da yakalandı
IHA
DEAŞ’ın füzecisi Adana’da yakalandı
DEAŞ’ın füzecisi Adana’da yakalandı
IHA
DEAŞ’ın füzecisi Adana’da yakalandı

Suriye’nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ’a füze başlığı yapan ancak ibadet yapmadığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan tornacı, kaçtığı Adana’da atık kağıt toplarken yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin El Bab kentinde DEAŞ’a katılarak yaklaşık 1.5 yıl boyunca füze başlığı yaptığı ileri sürülen "Ebu Salah" kod isimli Muhammet El Muhammet Ali’nin Adana’ya gelip atık kağıt topladığı istihbaratını aldı. Polis bu istihbarat üzerine harekete geçerek zanlının atık kağıt topladığı bölgelerde önlem aldı. Polis şüpheliyi merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesi’nde atık kağıt toplarken yakaladı. Zanlı, emniyete getirilerek sorguya alındı.

"DEAŞ ölümle tehdit edip füze başlığı yaptırdı"

Ali, ifadesinde kendisinin El Bab’ta yaşadığını ve tornacılık yaptığını, kenti terör örgütü DEAŞ ele geçirdikten sonra bütün halkı dizip hangi mesleği yaptıklarını sorduğunu, kendisinin de tornacı olduğunu söylediğini belirterek, "Bana füze başlığı yapıp yapamayacağımı sordular. Ben de cevap vermeyince kafama silah dayadılar. Havaya 6-7 el ateş ettiler. Beni ölümle tehdit ettikleri için kabul edip onlara füze başlığı yapmaya başladım. Onların dediklerini kabul etmeyenleri sıraya dizip kurşuna dizdiler" dediği öğrenildi.

Muhammet El Muhammet Ali 1.5 yıl boyunca 50-60 füze başlığı yaptığını, bunların da Irak, ABD ve Suriye rejimine karşı kullanıldığını belirterek, "Bir süre sonra DEAŞ namaz kılmayanı, sakal uzatmayanı, dar pantolon giyeni kafir diye öldürmeye başladı. Ben de namaz kılmıyordum, bunu da öğrendiler. Beni bu nedenle öldüreceklerdi ben de El Bab’ı Türkiye almadan kısa bir süre önce kaçak yollardan Kilis’e oradan da Adana’ya geldim. Burada atık kağıt toplayarak geçimimi sağlıyorum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan tutuklandı.

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