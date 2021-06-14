Gündem Kağıt toplayıcısı kılığında hırsızlık yapan zanlılardan biri tutuklandı
OSMANİYE

Kağıt toplayıcısı kılığında hırsızlık yapan zanlılardan biri tutuklandı

Osmaniye Alibekirli Mahallesi'nde, kağıt toplayıcısı kılığında hırsızlık yapan iki şüpheliden İ.D tutuklandı. S.D isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi İHA
Kağıt toplayıcısı kılığında hırsızlık yapan zanlılardan biri tutuklandı
Foto:Arşiv

Osmaniye’de çek çek arabasıyla kağıt topladıkları süsü vererek çevrede keşif yaptıktan sonra evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Güvenlik kameraları incelendi

Edinilen bilgiye göre, Alibekirli Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde bulunan bakır kazanın çalındığını fark eden ev sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntüleri izleyen ekipler, çek çek arabasıyla kağıt toplama süsü vererek evlerden hırsızlık yapan şahısların daha önceden çok sayıda suç kaydı olan İ.D. (23) ile S.D. (17) olduğunu belirledi. Şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler yapılan fiziki takibin ardından şahısları kısa sürede gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan İ.D. tutuklanırken, S.D. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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