Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kağıthanede yürekleri ağza getiren kaza Araç öyle bir yere düştü ki vatandaş deprem oluyor sandı
İSTANBUL

Kağıthane’de yürekleri ağza getiren kaza: Araç öyle bir yere düştü ki vatandaş deprem oluyor sandı

İstanbul Kağıthane’de sokak arasında kontrolden çıkan araba bina ile istinat duvarı arasında bulunan 10 metrelik boşluğa düştü. Kazada araç sürücüsü yaralanırken araba kullanılamaz hale geldi. Bina sakinlerinden Mehmet Salih Güney, ”Biz içerde oturuyorduk. Büyük bir gürültüyle sarsılıp dışarı çıktık. Çok büyük bir gürültüydü acayipti biz deprem zannettik" dedi.

Haber Merkezi İHA
Sürücü hafif yaralı şekilde kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi.
Sürücü hafif yaralı şekilde kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kağıthane Şirintepe mahallesi Atılgan sokakta meydana gelen kazada, Erdem Yaşar'ın kontrolünde olan 34 PA 5825 plakalı araç sokağa girdiği esnada kontrolden çıktı. Daha sonra sokakta bulunan demir korkulukları kırıp, bina ile istinat duvarı arasına bulunan 10 metrelik boşluğa düştü düştü. Olayı duyan vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri arabayı çıkartmak için çalışma başlattı.

Konya'da görenleri şaşırtan kaza: Kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu
GÜNDEM
Konya'da görenleri şaşırtan kaza: Kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu

Çıkarılan otomobil bu seferde kablolara takıldı

Bina boşluğundan çıkarılan otomobil bu seferde sokak ortasında bulunan elektrik kablolarına değme tehlikesi yaşattı. Ekipler tarafından aşağı indirilen araç daha sonra boş bir yere bırakıldı. Kaza sonucu yıkılan demirlerin yerine ise belediye ekipleri tarafından geçici önlem alındı.

"Biz deprem zannettik"

Mehmet Salih Güney, ”Biz içerde oturuyorduk. Büyük bir gürültüyle sarsılıp dışarı çıktık. Sonra demirlerin olmadığını fark ettim. Baktım aşağıda araba var. Arabanın içinde de bir çocuk vardı. Sürücünün durumu iyiydi ambulansla hastaneye gönderdik şu anda arabayı çıkarmak uğraşıyoruz çok büyük bir gürültüydü acayipti biz deprem zannettik" dedi.

Trabzon'da akılalmaz kaza: Çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü
FOTOĞRAF 6
Title
Kaza, sabah saatlerinde Çimenli Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Burak Aydın, yönetimindeki 61 SC 744 plakalı kamyonet arıza yapınca, tamir için akaryakıt istasyonunun girişine yanaştı.
Title
Aydın aracını tamir ederken, bu sırada aynı yöne giden AFAD'a ait araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Burak Aydın savruldu, kamyonet de kasa kısmından ikiye bölündü.
Title
Yerinden kopan kasa, akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada AFAD aracında bulunan 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu kamyonet sürücüsü ve diğer yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Title
Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonet sürücüsü Aydın’ın kaza sırasında savrulduğu; ikiye bölünen aracının altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
Title
Title
Trabzon'da akılalmaz kaza: Çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü
Trabzon'da sürücüsünün kontrolünden çıkan AFAD ekibinin aracı, akaryakıt istasyonu girişinde arızalanan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet sürücü, ikiye bölünen kamyonetinin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Abone Ol Google News
Ağaç kesme kavgası aile dramına döndü

Ağaç kesme kavgası aile dramına döndü

​Biri açık kalp ameliyatına alındı diğerleri karakolluk oldu.
Acil servislerdeki yoğunluğu azalttı

Acil servislerdeki yoğunluğu azalttı

​Sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaradı.
Sosyal medya devlerine 30ar milyon TL ceza kesildi

​Operasyona giden emniyet güçlerine ateş açtılar: 2'si polis 5 yaralı.

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

​20 kilometre derinlikte Kurtalan'ın Karabağlar Köyü'nde meydana geldi.

Uygulama bugün başladı

Uygulama bugün başladı

​Adliyelerde ve istinaf mahkemelerinde HES kodu şartı.
Özellikle<br>Almanları hedef aldılar

Özellikle
Almanları hedef aldılar

​İzmir'den Avrupa'ya uzanan dolandırıcılık.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.