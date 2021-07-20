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İSTANBUL

Kağıthaneli çocuklar bayram sevinci yaşadı

İstanbul Kağıthane Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde hazırlanan hediye kıyafetler ile çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kağıthaneli çocuklar bayram sevinci yaşadı ​
Mevlüt Öztekin

İstanbul Kağıthane Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde hazırlanan hediye kıyafetler ile çocukların bayram sevincine ortak oldu. Kağıthane’de yaşayan ailelere ücretsiz bir şekilde giyim kuşam desteği sunan Kağıthane Belediyesi’ne bağlı olan Sosyal Mağaza, son olarak onlarca çocuğa kıyafet, ayakkabı ve oyuncak hediye etti.

  • Hediyelerini kendileri seçen çocuklar, sevinçlerini Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile paylaştı. Kağıthane Belediyesi, Sosyal Belediyeciliğin bir gereği olarak Sosyal Mağaza’da çocuk, genç ve yetişkinlere ücretsiz bir şekilde giyim kuşam desteği sağlıyor. Kurban Bayramı öncesinde 2 bin vatandaşa Sosyal Mağaza’da giyim kuşam desteğinde bulunuldu.
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