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YEREL GÜNDEM

Kahramankazan 150 yataklı yeni hastanesine kavuştu

Kahramankazan’da 150 yataklı hastane 21 Şubat’ta açılıyor

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Kahramankazan 150 yataklı yeni hastanesine kavuştu
​Kahramankazan 150 yataklı yeni hastanesine kavuştu

Kahramankazan’da yapım çalışmaları tamamlanan 150 yatak kapasiteli ve tam teşekküllü devlet hastanesi 21 Şubat’ta hasta kabulüne başlayacak. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “hastane yalnızca ilçemiz için değil çevre ilçelere de hizmet verecek önemli bir merkez olacak” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Kahramankazan Belediyesi iş birliği sonucunda ilçeye kazandırılan tam teşekküllü 150 yatak kapasiteli devlet hastanesi 21 Şubat’ta kapılarını açıyor.

Tam teşekküllü yapıya sahip

Yaklaşık 53 bin metrekarelik alan üzerine kurulan hastanede odalar tek ve çift kişilik olarak projelendirildi. Modern mimari yapısıyla dikkati çeken hastanede, son teknoloji tıbbi cihazlar kullanıldı. Hastanede ayrıca otopark ile açık ve kapalı alanlar da yer alıyor. Polikliniklerden fizik tedavi hizmetlerine kadar geniş sağlık hizmeti sunulacak hastanede toplam poliklinik sayısı ise 61’i buluyor. Bunların arasında birer poliklinik diyalize ve kemoterapiye ayrılmış durumda. Fizik tedavi hizmetleri için 3 polikliniğin yer aldığı hastanede, acil poliklinik sayısı 4, diş polikliniği ise 5 olarak planlandı. Endoskopi, bronkoskopi için de birer klinik olacağı hastanede 15 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 7 ameliyathane hizmet verecek. Yapım ve donatım çalışmaları tamamlanan hastane 21 Şubat’ta hizmete girerek, hasta kabulüne başlayacak.

“Önemli bir merkez olacak”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, açılış öncesinde hastanede incelemelerde bulundu. Başkan Oğuz’a, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve yetkililer de eşilk etti. Oğuz ve beraberindekiler burada hastaneyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Kahramankazan’daki mevcut 75 yatak kapasiteli devlet hastanesinin 58 bin nüfusa sahip olan ilçelerinde ihtiyaca cevap vermekte zaman zaman zorlandığını ifade eden Oğuz, “Yeni hastanemizle birlikte ilçemiz sağlık alanında çok önemli bir hizmete ve değere kavuşacak. Kahramankazanımızın modern bir hastaneye kavuşmuş olmasından dolayı mutluyuz. Bu hastane yalnızca ilçemiz için değil çevre ilçelere de hizmet verecek önemli bir merkez olacak. Böylesine bir eserin ilçemize kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve tüm emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Kahramankazanımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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