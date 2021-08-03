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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş da kuraklıktan nasibini aldı: Geçen yıla göre yüzde 10 düşüş

Son yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle Kahramanmaraş'taki baraj göllerindeki su potansiyeli azaldı. Kentteki barajlarında su seviyelerinin geçen yıla oranla yüzde 10 civarında azaldığı öğrenilirken, doluluk oranlarının ise yüzde 50 ile 80’lerde olduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraş da kuraklıktan nasibini aldı: Geçen yıla göre yüzde 10 düşüş
Kahramanmaraş'taki barajlarda su seviyesi yüzde 10 azaldı

Dünyada ve Türkiye’de etkisini artıran sıcaklık ve sıcaklığa bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık nedeniyle, bölgedeki su kaynakları ile tarımsal sulama kuyularının seviyesinde düşüş yaşanıyor.

Su potansiyeli bakımından önemli konumda yer alan Kahramanmaraş da kuraklıktan nasibini aldı. Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, kentteki baraj göletlerindeki doluluk oranlarının kuraklığın da etkisiyle azaldığı belirtildi.

Su seviyelerinin düşmesi en çok Menzelet ve Sır barajlarında etkili oldu. Kahramanmaraş sınırlarında yer alan Ayvalı, Kartalkaya, Kandil, Adatepe, Sarıgüzel ve Kılavuzlu barajlarında su seviyelerinin geçen yıla oranla yüzde 10 civarında azaldığı öğrenilirken, doluluk oranlarının ise yüzde 50 ile 80’lerde olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş’ta fotoğraf sanatçısı Durmuş Öztürk, Menzelet Barajı’nda yaşanan kuraklık nedeniyle ortaya çıkan manzarayı fotoğrafladı. Öztürk’ün kendi sosyal medya hesabından paylaştığı kuraklık fotoğrafları ise ilgi gördü.

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