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Gündem Afşinin turizmdeki gelişimi hızla devam ediyor Şimdi de mis kokulu lavanta tarlalarıyla gündemde
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş haberleri: ​​Afşin’in lavantaları dünyaya kapılarını açıyor

Afşin'in turizmdeki gelişimi hızla devam ediyor: Şimdi de mis kokulu lavanta tarlalarıyla gündemde

İnsanı kendine getiren keskin kokusu ve göz alıcı mor rengiyle doğanın bize bin bir armağanından biri lavanta… Çiçeğine her zaman ulaşılamasa da yağı sayesinde kendinizi bir lavanta tarlasından yürüyor gibi hissedip rahatlayabilirsiniz. Kozmetik ve sağlıkta kullanılan pek çok bitki yağı gibi lavantanın da çeşit çeşit faydası bulunuyor. Eshab-ı Kehf Külliyesi'yle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, mis kokulu lavanta tarlalarıyla da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin ardından lavanta tarlalarıyla da gündeme gelerek turizme kapı araladı.

  • Önemli çalışmalara imza atan ve Afşin’i ulusal olduğu gibi uluslararası platformlarda da tanıtımına katkı sağlayan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in gayretleri sonucu 6 yıl önce peyzaj için temin edilen 15 kök lavantayla, geri dönüşüm ürünlerinden kurulan serada 15 bin kök lavanta fidesi oluşturuldu. Tek parçada 380 dekarlık alana kurulan, güzel görüntüsü ve hoş kokusuyla insanları kendisine çeken Rabia Parkı'ndaki lavanta tarlası, ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

AFŞİN ÇEKİM ÜSSÜ OLDU

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven önderliğinde dünyaya tanıtılması hedeflenen Lavanta Tarlaları ile filmlerin, dizilerinde gözde hali yerine getirilmesi hedefleniyor. Bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Güven, “Evlenecek çiftler, mezun olan öğrenciler, doğum günlerini kutlayanlar ve hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler nedeniyle hasat öncesi hareketlilik yaşanan lavanta tarlaları, çekim merkezi haline geldi. Çevre il ve ilçelere fide üreticisi konumuna gelen Afşin'deki lavanta sahasında oluşturulan tesiste belediye, lavantalardan "Efsus" markasıyla 11 çeşit kozmetik ürün de üretti. Hem Eshab-ı Kehf Külliyesi hem de lavanta tarlalarıyla ilçede ekonomik gelirin yanında turizm için çekim alanı oluşturulması hedefleniyor.” dedi.

BAŞKAN GÜVENDEN TURİZM ATAĞI

  • Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçeyi turizm alanında da atağa geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, “6 yıl önce peyzaj için lavanta yetiştirmeye başladık, lavantanın turizm ve ekonomik potansiyelini keşfettikten sonra ticari üretime yöneldik. Şu anda tek seferde 380 dekarlık alanda ticari lavanta tarlası oluşturduk. Pazarlama ağı önce küçük bir işletme tesisi ardından da 'Efsus' diye markamızı oluşturduk. Lavantadan elde edilen 11 çeşit kozmetik ürünün test üretimini tamamladık. Yakında piyasada olacak." dedi.

GÜVEN, “YAĞ ÜRETİMİNE VE PAZARLAMASINA DESTEK OLACAĞIZ”

Özellikle kıraç arazilerde üretim yapan çiftçilere alternatif ürün kazandıracaklarını ve en büyük amaçlarının bu olduğunuda belirten Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven sözlerini şöyle sürdürdü,

  • "Lavanta ve işlenmiş lavanta yağında çok önemli bir gelir olduğunu gördük. Kıraç arazide çiftçilerimiz dönüm başına 1000-1500 lira gelir elde edebilecekleri bir ürün artık Afşin'de var. Üç ayrı mahallemizde çiftçilerimiz üretime başladı. Biz pazarlamasına da destek olacağımızı söyledik. Çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz ve yağ üretimini biz yapacağız. Sektörün oturmasıyla sadece lavanta değil gül, Maraş nanesi, ada çayı yağı gibi geniş bir yelpazede inşallah çiftçilerimize burada biz üretim yaptıracağız. Yağ üretimine ve pazarlamasına destek olacağız. Aromatik ve uçucu yağar üretiminde hem ilçemiz hem de Kahramanmaraş yeni bir sektör kazanıyor. hayallerimiz, çocuklara değil torunlara da para kazandırıp ekmek yedirmek. Türkiye'de Lavanta konusunda büyük bir potansiyel var. Bu bitkinin, hem yerel hem de bölgesel kalkınmada önemli lokomotiflerden biri olacağını düşünüyorum. Bir taraftan Eshab-ı Kehf bir taraftan lavanta ve diğer görsel güzelliklerimizle insanların gezebilecekleri yerler oluşturuyoruz. Lavanta turizm geliri olan bir alan. Hem ekonomik hem de turizm anlamında ilçeye katma değer sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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