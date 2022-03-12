Gündem Toplu ulaşıma çözüm önerisi
ANKARA KAHRAMANMARAŞ

Toplu ulaşıma çözüm önerisi

Ankara’da Özel Halk Otobüsü esnafının sefere çıkmayacağını açıklaması, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramanmaraş haberleri: Toplu ulaşıma çözüm önerisi
Arşiv

Ankara’da Özel Halk Otobüsü esnafının sefere çıkmayacağını açıklaması, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamayla vatandaşları özel araçlarını kullanmaya davet etti ve çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtti. Özel Halk Otobüsü esnaflarına sağladığı destekle Türkiye’ye örnek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden ise Ankara’ya çözüm önerisi geldi.

Hayrettin Güngör
Hayrettin Güngör
  • Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; “Ankara Büyükşehir için çözüm Kahramanmaraş Modeli. Esnafımıza aylık 5 bin 500 TL destek sağlıyoruz. Bunun yanı sıra aylık akaryakıt fiyat farkı ödemesi de gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde faaliyet gösteren özel halk otobüsü esnafı ile Kahramanmaraş’ta bir araya gelen Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, “Tüm şehirlerde esnafımızın yaşadığı sorunları konuşurken Kahramanmaraş’ta işlerin biraz daha farklı olduğuna şahit olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün şoför esnafımıza vermiş olduğu destek gerçekten bizleri çok memnun etti” ifadelerini kullanmıştı.

Kral halkı selamlayıp dert dinliyor

Kral halkı selamlayıp dert dinliyor

​100 yıllık Osmanlı geleneği Afrika'da hala canlı.
Birini beğenirseresmini çizip hediye ederdi

'Birini beğenirse
resmini çizip hediye ederdi'

​Ürdün Prensesi Türk ressam Fahrelnisa Zeid'i anlattı.
Küresel sistem iflas etmiştir

Küresel sistem iflas etmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda “BM'de reform” çağrısını yineledi.
Karda saat 18.00 alarmı

Karda saat 18.00 alarmı

​Yetkililer 'Bugün dışarı çıkmayın' uyarısında bulundu.
Kılıçdaroğlu Diyarbakır annesini tersledi

Kılıçdaroğlu Diyarbakır annesini tersledi

'​Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın'
Artan tarım üretimine TÜMOSAN yetişecek

Artan tarım üretimine TÜMOSAN yetişecek

'​Türkiye'nin ihtiyacının yarısını karşılayacak kapasitemiz var.'

Önce Suriye şimdi Ukrayna

Önce Suriye şimdi Ukrayna

'​İkinci kez mülteci olmak çok zor.'

​Kahramankazan Belediyesi bir projeye imza attı.
Desteklenen havza 322 oldu

Desteklenen havza 322 oldu

​Ayçiçeği yağında yüzde 100 yerlilik hedefi.
Nükleer korkuya karşı kritik temas

Nükleer korkuya karşı kritik temas

​Antalya, yaşanan nükleer krizin aşılması çabalarında da öne çıktı.

İşgal saldırılarında 17'nci gün: Yaptırımlar Kiev'e ilerleyen Rusya'yı durduracak mı
Dünya

İşgal saldırılarında 17'nci gün: Yaptırımlar Kiev'e ilerleyen Rusya'yı durduracak mı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 17'nci gününe girdi. Başkent Kiev de dahil olmak üzere Rus birliklerinin kentlere ilerleyişi sürerken, sahada askeri bir karşılık bulmayan Rusya'yı durdurmak için ekonomik yaptırımlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, bir takım yeni yaptırım kararı açıklayarak Rus ekonomisini çökerttiklerini duyurdu. Putin'in köşeye sıkıştığını söyleyen Biden, Rusya ile tüm ticari ilişkilerin askıya alındığını söyledi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
Kılıçdaroğlu’ndan Diyarbakır annesine: Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan Diyarbakır annesine: Senin oğlun dağdan döndü niye buradasın

CHP’li Erdoğan Toprak, ailelerin kaldığı öğretmenevine geldi. Tüm odaları tek tek arayıp kalabalık fotoğraf için aileleri lobiye çağırdı. İkna için çocukları kullandı, “Kimin çocuğu ne zaman gitmiş, liste yapın, hepsini getireceğiz” dedi. İki aile tepki için aşağı inince Kılıçdaroğlu içeri girip masaya oturdu. Görüşme 2 dakika bile sürmedi. Kılıçdaroğlu giderken de anneyi “Senin oğlun zaten döndü, burada ne arıyorsun” diye tersledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistem iflas etmiştir
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sistem iflas etmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda “BM’de reform” çağrısını yineledi. Ukrayna krizinin bu çarpıklığı yeniden gözler önüne serdiğini belirten Erdoğan, “Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca, Güvenlik Konseyi’nin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.