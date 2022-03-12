Toplu ulaşıma çözüm önerisi

Ankara’da Özel Halk Otobüsü esnafının sefere çıkmayacağını açıklaması, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamayla vatandaşları özel araçlarını kullanmaya davet etti ve çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtti. Özel Halk Otobüsü esnaflarına sağladığı destekle Türkiye’ye örnek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden ise Ankara’ya çözüm önerisi geldi.
- Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; “Ankara Büyükşehir için çözüm Kahramanmaraş Modeli. Esnafımıza aylık 5 bin 500 TL destek sağlıyoruz. Bunun yanı sıra aylık akaryakıt fiyat farkı ödemesi de gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde faaliyet gösteren özel halk otobüsü esnafı ile Kahramanmaraş’ta bir araya gelen Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, “Tüm şehirlerde esnafımızın yaşadığı sorunları konuşurken Kahramanmaraş’ta işlerin biraz daha farklı olduğuna şahit olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün şoför esnafımıza vermiş olduğu destek gerçekten bizleri çok memnun etti” ifadelerini kullanmıştı.