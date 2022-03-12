Toplu ulaşıma çözüm önerisi

Yolda kalan İETT şoföründen 'tuzlama' isyanı: Buralar ana arter bu kadar olmaz

Kartal'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda kalan İETT şoförü, yolların tuzlanmamasına tepki gösterdi.



Karla kapanan yolda kalan İETT otobüs şoförü, 'Buralar ana arter, bu kadar olmaz ya. Bu insanlar ne yapacak?' diyerek gerekli önlemlerin alınmamasına ve yolların tuzlanmamasına tepki gösterdi.



O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.