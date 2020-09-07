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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında uzun soluklu takip ve çalışma gerçekleştiren ekipler, çevre illerden uyuşturucu getirerek, torbacılar yoluyla kentteki tenha alanlarda, park ve sokak başlarında satış yapan şüphelileri tespit etti ve 12 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucusatıcılarına yönelik operasyondüzenlendi.

Şüpheliler tespit edildi

  • Uzun soluklu takip ve çalışma yapan ekipler, çevre illerden uyuşturucugetirerek, torbacılar vasıtasıyla kentteki tenha alanlarda, park ve sokak başlarında satış yapan şüphelileri tespit etti.

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Şüphelilerin üzerinde ve adreslerde arama gerçekleştiren ekipler, satışa hazır paketlenmiş sentetik uyuşturucu, skank, eroin, bonzai, ruhsatsız silah ve hassas terazi ele geçirdi.

12 şüpheliden 10'u tutuklandı

  • "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yakalanan 12 şüpheliden 10'u, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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