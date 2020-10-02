Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Ahmet Gül'ün (33) kullandığı, 46 ABP 702 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 38. kilometresinde, aynı yönde ilerleyen Fatih Ö. yönetimindeki 27 GG 747 plakalı biber yüklü traktöre çarptı. Mehmet Cumhur Kaygılı idaresindeki 01 AEH 443 plakalı otomobil de Gül yönetimindeki araca çarptı.
Bir kişi hayatını kaybetti
- Kazada sürücülerden Ahmet Gül ve aynı araçtaki Serkan Tüke ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tüke ise buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.