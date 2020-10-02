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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş haberleri: Zincirleme kazada 1 kişi öldü

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası meydana geldi

Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 38. kilometresinde bir otomobil, aynı yönde ilerleyen biber yüklü traktöre çarptı. Bu sırada bir başka araç da otomobile çarparak kazaya karıştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bir yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, bir diğer yaralı ise ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Ahmet Gül'ün (33) kullandığı, 46 ABP 702 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 38. kilometresinde, aynı yönde ilerleyen Fatih Ö. yönetimindeki 27 GG 747 plakalı biber yüklü traktöre çarptı. Mehmet Cumhur Kaygılı idaresindeki 01 AEH 443 plakalı otomobil de Gül yönetimindeki araca çarptı.

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Bir kişi hayatını kaybetti

  • Kazada sürücülerden Ahmet Gül ve aynı araçtaki Serkan Tüke ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tüke ise buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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