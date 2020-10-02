Kahramanmaraş haberleri: Zincirleme kazada 1 kişi öldü Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası meydana geldi Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 38. kilometresinde bir otomobil, aynı yönde ilerleyen biber yüklü traktöre çarptı. Bu sırada bir başka araç da otomobile çarparak kazaya karıştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bir yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, bir diğer yaralı ise ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Haber Merkezi 02 Ekim 2020, 23:19 Son Güncelleme: 03 Ekim 2020, 00:01 AA