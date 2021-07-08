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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta tavukları telef olan girişimci kadın yeni tavuklarına kavuştu

Kahramanmaraş'ta çiftliğindeki havalandırma sisteminin arızalanması sonucu yaklaşık 10 bin tavuğu telef olan kadın girişimciye, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 5 bin adet tavuk teslim edildi.

Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraşta tavukları telef olan girişimci kadın yeni tavuklarına kavuştu
Kadın girişimciye ilk etapta 5 bin tavuğun yanı sıra 5 ay kullanımlık yem de teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kadın girişimci Sevim Demir ile görüntülü görüşüp, 5 bin tavuk sözü vermişti. Rakamın 8 bin 500’e çıkarılmasının ardından harekete geçen bakanlık görevlileri kamyonlarla tavukları Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Kelleş Mahallesi’ndeki tavuk çiftliğine getirdi.

Burada tek tek kamyonlardan alınan tavuklar çiftliğe yerleştirildi. Kadın girişimciye ilk etapta 5 bin tavuğun yanı sıra 5 ay kullanımlık yem de teslim edildi. 3 bin 500 adet tavuk yardımı ise daha sonra yapılacak.

Yapılan yardımlardan dolayı teşekkür eden 4 çocuk annesi Sevim Demir, "Ben Gaziantep’te idim tavuklarımın öldüğünü duyunca hemen geldim. Olay sonrası bin 200 tavuğum kalmış. Bin 200 tavuğumuzu il tarım ve ilçe tarım müdürleri geldi ölülerimizin imhasını yaptık, diğerlerini de incelediler. Tarım ve Orman Bakanımız aradı beni 5 bin tane tavuk vereceğini söyledi. Bakanlığa gittik, bakan ve bakan yardımcımız ile görüştük. Benim sıkıntılarımın giderileceğini söylediler. Tavuklarımın tamamlanacağını ve yanımızda olacaklarını söylediler. Devletimizden Allah razı olsun, cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Sevim teyzeye Bakan Pakdemirli'den müjde: 10 bin tavuğu telef olmuştu yarısı hibe edilecek
FOTOĞRAF 8
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Pazarcık ilçesine bağlı Kelleş Mahallesi’nde 48 yaşındaki 4 çocuk annesi Sevim Demir’in, 2 yıl önce kurduğu tavuk çiftliğinin bulunduğu bölgede, kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
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Akımın gittiği anda çiftliğin hava sirkülasyonunu sağlayan fanlar devre dışı kalınca yaklaşık 10 bin tavuk havasızlıktan telef oldu.
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Çiftliğin sahibi Sevim Demir, çiftliğe geldiğinde tavuklarının telef olduğunu görünce gözyaşlarına boğularak yardım istedi.
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Çiftliğin sahibi Sevim Demir’e sevindirici haberi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi. Girişimci Sevim Demir ile telefonla görüntülü görüşen Bakan Pakdemirli, telef olan hayvanların yerine 5 bin adet tavuk verileceğini söyledi.
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Bakan Pakdemirli’ye teşekkür eden Sevim Demir, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve yetkilileri destek oluyorlar. Desteklerinizden dolayı çok teşekkürler. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederiz. O bizim reisimizdir” dedi.
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Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, “Bakan ile görüştük 4 tane çocuğum var. Ayakta duruyoruz inşallah. Hayvanlarımız telef olmuştu. Allah kendisinden ve yardımcı olanlardan razı olsun. 5 bin tavuk gönderileceğini söyledi ve daha da fazlasını yapacağını söyledi” dedi.
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Sevim teyzeye Bakan Pakdemirli'den müjde: 10 bin tavuğu telef olmuştu yarısı hibe edilecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta çiftlikteki yaklaşık 10 bin tavuğu havasızlıktan telef olan Sevim Demir'i telefonla arayıp 5 bin tavuk desteği sözü verdi. 4 çocuğu olan 48 yaşındaki Demir, “Ayakta duruyoruz inşallah. Hayvanlarımız telef olmuştu. Allah kendisinden ve yardımcı olanlardan razı olsun. 5 bin tavuk gönderileceğini söyledi ve daha da fazlasını yapacağını söyledi” ifadelerini kullandı.


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