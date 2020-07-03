Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, koronavirüs salgınında Türkiye'nin verdiği mücadeleden alnının akıyla çıktığını vurgulayarak, "Salgınla iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biri sağlık, diğeri gıda ve tarımdır. Her iki alanda da girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıktık" ifadelerini kullandı.