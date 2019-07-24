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POLİTİKA

Kalın ile Jeffrey Suriye'deki 'güvenli bölge'yi görüştü

Kalın ile Jeffrey arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurguladı.

Haber Merkezi AA
James Jeffrey - İbrahim Kalın
James Jeffrey - İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.

SURİYE'DE YAŞANANLAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kalın ve Jeffrey başkanlığındaki heyetler arası görüşmede, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin tesisi ile DEAŞ, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele başta olmak üzere, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda, Suriye'nin genelinde terörle mücadele, Münbiç Yol Haritası, anayasa komisyonu, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması konuları görüşüldü.

Güvenli bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edilirken, Suriye konusunda iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.
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