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TEKİRDAĞ

Kamara Deresi kızarmıştı: Nehri kirleten tesise ceza kesildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'ne atık suyunu akıtarak nehrin renginin değişmesine sebep olan tesise 500 bin lira ceza kesilerek faaliyetinin durdurulduğu bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Kamara Deresi kızarmıştı: Nehri kirleten tesise ceza kesildi
Kamara Deresi

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kamara Deresi'nin kırmızı renkli aktığı yönünde ihbarlar üzerine aynı gün ivedilikle olay yerine intikal edildiği belirtildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kirliliğin, plastik çapak yıkama ve granül üretimi konusunda faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm tesisinden kaynaklandığının tespit edildiğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen söz konusu plastik çapak yıkama ve geri dönüşüm tesisinin Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığı tespit edilmiş ve dereye verilen atık sudan analiz yapılmak üzere numune alınmıştır. Müdürlüğümüz tarafından Çevre Kanunu kapsamında söz konusu işletmeye çevre izin ve lisans belgesinin bulunmaması nedeniyle ve dereye atık sularını vermesi nedeniyle 500 bin lira ceza cezası kesilerek faaliyet durdurma işlemi tesis edilecek olup ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

  • Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kamara Deresi'nin renk değiştirmesi üzerine dün İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri dereden incelenmek üzere numune alınmıştı.

Tekirdağ'da korkutan görüntü: Kamara Deresi renk değiştirdi
FOTOĞRAF 5
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Marmaraereğlisi'nden denize dökülen dere yer yer kırmızı tonlarında akmaya başladı.<br>
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Derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.<br>
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İhbar üzerine İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulundu.<br>
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Ekipler dereden incelenmek üzere numune aldı.<br><br>Marmaraereğlisi Çevre Gönülleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin zaman zaman renk değiştirip aktığını ifade etti.
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Aksun, \"Yukarıda sanayiden gelen atıklar burada denize boşalıyor. Burada insanlar yaşıyor ve denize giriyor. İnsan sağlığı ve denizdeki canlılar için tehlike oluşturuyor. Bölgedeki sanayi tesislerinin denetlenmesini talep ediyoruz. Bu sanayilere ivedilikle işlemlerin yapılmasını istiyoruz.\" diye konuştu.<br>
Tekirdağ'da korkutan görüntü: Kamara Deresi renk değiştirdi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kamara Deresi'nin renk değiştirmesi üzerine inceleme başlatıldı.


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