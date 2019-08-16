Gündem Kamlumbağayı kurtarmak isterken canından oldu
3. SAYFA DENİZLİ

Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

Kamlumbağayı kurtarmak isterken canından oldu

Denizli'de yolun ortasında bulunan kaplumbağayı ezilmemesi için kenara alan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri kaza yerinde önlemler aldı.
Polis ekipleri kaza yerinde önlemler aldı.

İddiaya göre Çivril - Denizli kara yolunda Turgay Nacak, 60 TK 199 plakalı otomobili ile Denizli istikametine giderken yolun ortasında bir kaplumbağa gördü.

Otomobilini durduran Nacak, kaplumbağayı kenara bırakmak istedi.

O esnada aynı istikamette seyir eden Mehmet Orhanlar'ın idaresindeki 20 AB 070 plakalı otomobil Nacak'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Nacak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Orhanlar, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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