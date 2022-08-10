Kamyonetin altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu: Burnu bile kanamadı

Muharrem İnce: CHP ve İYİ Parti her ay Halk TV Tele 1 ve KRT'ye maaş ödüyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim.' dedi. Son zamları bilmediğini söyleyen İnce, 'Bizi haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar.' ifadelerini kullandı.