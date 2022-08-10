Kamyonetin altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu: Burnu bile kanamadı

Kaza, 8 Ağustos'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'nde sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk, yoldan geçmekte olan kamyonetin önüne fırladı.
Kamyonetin çarpıp üstünden geçtiği çocuk, şans eseri ayağa kalkarak yoluna devam etti.
Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan çocuğun o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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Bursa'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde servis aracının devrildiği kazada 8 işçi yaralandı. Işıktepe OSB Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda işçileri taşıyan Hasan Maral idaresindeki 16 S 1998 plakalı minibüs ile Mert Can Yüksel'in kullandığı 16 S 4346 minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Maral yönetimindeki araç devrildi. Kazada devrilen araçta bulunan 18 işçiden 8'i yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Gaziantep'te kaza yapan traktör ikiye bölündü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada, ikiye bölünen traktörün sürücüsü Engin A. yaralandı