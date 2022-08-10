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BATMAN

Kamyonetin altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu: Burnu bile kanamadı

Batman'da sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğun aniden yola fırlaması ve kamyonetin çarpıp üzerinden geçmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük çocuk, şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

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Haber Merkezi DHA
Kamyonetin altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu: Burnu bile kanamadı
Kamyonetin üzerinden geçtiği çocuğun burnu bile kanamadı.

Kaza, 8 Ağustos'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'nde sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk, yoldan geçmekte olan kamyonetin önüne fırladı.

Kamyonetin çarpıp üstünden geçtiği çocuk, şans eseri ayağa kalkarak yoluna devam etti.

Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan çocuğun o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
DHA

Bursa'da servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
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Burnu bile kanamadı

Burnu bile kanamadı

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