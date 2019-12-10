Kanyonda kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı: 8 kişi gözaltına alındı

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Jandarmadan başıboş gezen ineğe trafik cezası kesilmesine açıklama

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından "Karayollarında hayvan sürülerini başıboş bırakmanın" Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca yasak olduğu belirtilerek, Kayseri Sarız İlçe Jandarma ekiplerince kesilen idari para cezasının ilgili yasal mevzuat gereği uygulandığı bildirildi. Sarız ilçesinde tesis edilen cezai işlemin ilk olmadığının altı çizilen açıklamada, Türkiye genelinde jandarma trafik sorumluluk alanında, aynı suçtan 2018'de 90, 2019'da ise 208 vatandaşa benzer cezai işlem uygulandığı kaydedildi.