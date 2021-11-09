​Kapalıçarşı’nın tarihi 5. yüzyıla uzandı

UNESCO’nun “Başvurun, dünya miras listesine alalım” diye yıllardır beklediği tek yapı olan Kapalıçarşı’nın restorasyon çalışmalarının birinci yılı doldu. Fatih döneminde yapılan çarşının uzun aradan sonra geçirdiği onarımda 5 ve 6. yüzyıl erken Bizans dönemine ilişkin sütün başları ve kemerler bulundu. Bu bulgularla çarşının en eski tarihine ulaşılmış oldu. Yapılan belgelemede, sıva altlarında bulunan taş kemerler, türlerinin nadide örneklerinden. Dünya üzerinde kaynağı olmayan bu materyaller, tek tek temizleniyor. Bu yapılar arasında sütun başları, sütun gövdeleri ve kemerler bulunuyor. Halıcılar Caddesi’ndeki çalışmalar sonrası ortaya çıkacak olan eserler, çarşıya özgün ruhunu yeniden kazandıracak.

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Akantus yapraklı Bizans dönemi nsütun başı

KÜLTÜR VARLIĞI BİLİNCİMİZ GELİŞECEK

Raspa çalışmalarında ilginç durumlarla karşılaştıklarını söyleyen Öğr. Gör. Hayri Fehmi Yılmaz, “Şu ana kadar en eski kalıntılar, 5. ve 6. yüzyıl dolaylarına tarifleniyor. Çoğu erken Bizans dönemine ait mimari parçalar. Çarşı içinde mahzen ve sarnıç gibi kalıntılar da var. Antik Byzantion Nekropolü’yle bağlantılı olabilecek mezar taşları da çıkıyor. Dökülen yerlerden görüyoruz ki, onlarca yapıyı dolaşmış, Mısır, Yunanistan, Çanakkale ve Akdeniz dünyasından gelen renkli malzemeler var” dedi.

FOTOĞRAF 11 Yaklaşık 600 yıllık tarihiyle İstanbul’un önemli anıt eserlerinden olan Kapalıçarşı’da geçen sene başlayan restorasyon, depreme karşı güçlendirme, beden duvarları, altyapı, vitrin cephelerinin uygun hale getirilmesi ve kalem işlerinin yeniden yapılmasına dair çalışmalar devam ediyor. Anıtlar Kurulu onayıyla başlayan projeye 70 milyon lira bütçe ayrıldı. 42 bin metrekare alan üzerine kurulu çarşıda yaklaşık 4 bin dükkan, 65 sokak, 22 kapı ve 14 han yer alıyor. “EN KAPSAMLI TADİLAT YAPILIYOR”<br><br>Restorasyon çalışmalarında son durumu anlatarak bilgi veren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Kapalıçarşı yıllar boyunca birçok doğal afet görmüş. Şu anda yapmış olduğumuz çalışma 1894 yılında yaşanan depremden sonra yaptığımız en kapsamlı çalışma. Bu çalışma İstanbul Valiliği, Kapalıçarşı’daki mülkiyet sahipleri ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle yapılıyor... Tam bir yıldır çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş yıllarda çatıda düzenleme yapıldı. Yaklaşık 15 yıllık en kapsamlı tadilat yapılıyor. 17 bin metre karelik çarşı taban alanı yenilendi. Çarşının içerisinde 2 bin 500 dükkan var. Çalışmalar orijinaline uygun yapılıyor. 40 arkadaşımız sadece kalem işi çalışıyor” dedi. “HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRADA İSTANBUL TİCARETİNE YÖN VERECEK”<br><br>Beden duvarları güçlendirme çalışmalarının yapıldığını söyleyen Turan, “Beden duvarlarında görülmeyen kılcal çatlaklar var. Bu alanın tamamı UNESCO dünya miras alanındaki yerler. Kapalıçarşı İstanbul’un en büyük değerlerinden. Hem geçmişte hem de bugün ticaretin en önemli merkezlerinden. Askıda görünen bütün kablolar kaldırılacak. Işıklandırmaklar tekrardan düzenlenecek. Kapalıçarşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yüzyıllar boyunca İstanbul ticaretine yön verecek” diye konuştu. “HAZİRAN AYINDA ÇALIŞMLAR BİTİRECEĞİZ”<br><br>Bir yıldır çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Turan, “Haziran ayında çalışmaları bitmiş olacağız. taban işlerinin yüzde yüzünü tamamladık. Kalem işlerinin yaklaşık yüzde on beşi tamamlandı. Önümüzdeki turizm sezonunda farklı bir Kapalıçarşı karşımızda olacak\" ifadelerini kullandı. En kapsamlı çalışma: Kapalıçarşı’da restorasyon çalışmaları haziranda bitecek İstanbul'un simge yapılarından biri olan Kapalıçarşı'da geçen yıl başlayan restorasyon çalışmalarında son durumla ilgili bilgi veren Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, “Kapalıçarşı yıllar boyunca birçok doğal afet görmüş. Şu anda yapmış olduğumuz çalışma 1894 yılında yaşanan depremden sonra yaptığımız en kapsamlı çalışma. Kapalıçarşı'da haziran ayında çalışmalar bitmiş olacak” dedi.

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Çarşı beden duvarlarındaki çalışmalara katkı veren Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim Ökten, “Duvarlarda zaman içinde oluşan çatlaklar, rutubetin de etkisiyle boşluklar oluşturuyor. Biz yapıyı yaptığımız çalışmayla birbirine tekrar dikiyoruz. Paslanmaz dikiş elemanlarıyla korozyona uğramamasına dikkat ediyoruz. Altyapısı tamamlanmış bir sistem var, dokunamadığımız birçok yer oldu. Yapıyı eski dayanımına geri getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Film çekimleri nedeniyle oldukça yıpranan Kapalıçarşı’nın çatısı da büyük bir tadilattan geçti. Onarım sonrası çatıya ziyaretçi alınmaması planlanıyor. Çalışmaların 2022 yılının haziran ayında tamamlanması bekleniyor.

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UNESCO’nun beklediği tek eser

Kapalıçarşı Bilim Kurulu üyesi, Yüksek Mimar İhsan Sarı, çalışmalarda elde edilen eserlerin sunulacağı bir müze çalışmasının planlandığını duyurdu.

UNESCO’nun Kapalıçarşı planını anlatan Sarı, “Saraybosna eski Belediye Başkanı Semiha Borovac yıllar önce, UNESCO ile aralarında geçen konuşmayı, ‘Türkiye’den bir eserin başvurusunu bekliyorlardı. Hangi eser diye sorduğumuzda dediler ki, İstanbul’da Kapalıçarşı var, onu bekliyoruz. O bize başvursun dünya miras alanına alacağız’ diye aktarmıştı. Başvurusu beklenen tek eser Kapalıçarşı” dedi.