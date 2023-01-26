"İstanbul'da ve Ankara'nın iç kesimlerinde kar yağışı beklenmiyor. İstanbul, 3-4 gün boyunca yağışlı ama genellikle yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Ankara'da yarın ve cumartesi için yağışlar yağmur şeklinde olacak. Pazar günü karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışı görme ihtimalimiz var. Pazartesi günü Ankara'da yağışlar kesiliyor. İzmir'de ise yarın özellikle aşırı ve çok kuvvetli yağmur var. Vatandaşlarımız, yağışa karşı dikkatli olsun. Yine cumartesi günü için de sağanak bekleniyor."