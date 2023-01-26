|
Arşiv
Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, Meteoroloji Genel Müdürlüğü binasında, gelecek haftanın hava tahminlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yağışlı havanın Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacağını vurgulayan Özdemirci, şöyle konuştu:
Özdemirci, metrekareye düşen yağış miktarları konusunda da şu uyarılarda bulundu:
Yağışların yarın yurdun güney ve batısında, cumartesi günü de yurt genelinde görüleceğini belirten Özdemirci, pazar günü batı bölgelerde yağışların etkisini biraz yitireceğini aktardı. Özdemirci, "Pazar günü yağışlar, Ege Bölgesi'nde, İç Anadolu'nun güneybatısında, Marmara'nın batısında görünmüyor ama diğer yerlerde yine yağışlı hava etkisini sürdürecek." dedi.
Üç büyük ilin yağış durumlarına ilişkin de Özdemirci, şu bilgileri verdi: