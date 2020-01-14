Gündem Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 31 gözaltı kararı
ANKARA

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 31 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgüt üyeleriyle ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle, 4 muvazzaf ve 23 eski astsubay ile 4 sivil mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 10 ilde başlatılan operasyonda şüphelilerden 26'sı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürülüyor.

100 bin hayvan itlaf edildi

100 bin hayvan itlaf edildi

Altı ülke ithalatını tamamen durdurdu.
Türkiye denge getirdi

Türkiye denge getirdi

Sözcü Kalın, Libya'nın kilit rolüne dikkat çekti.
Tüm zamanların rekoru

Tüm zamanların rekoru

​Tahvil faizlerindeki düşüşle tarihi kapanış geldi.
Asit yağmuru geliyor

Asit yağmuru geliyor

İstanbul'da hava kirliliği üst seviyelerde ölçüldü.
Merkel'den <br>resmi davet

Merkel'den
resmi davet

Libya Konferansı, 19 Ocak'ta Berlin'de yapılacak.
İnsanlık İdlib'de büyük bir sınav veriyor

İnsanlık İdlib'de büyük bir sınav veriyor

Sığınmacılar, çöplerle ısınıyor, yağmur suyu içiyorlar.

Rusya: Hafter 2 gün süre istedi

Rusya: Hafter 2 gün süre istedi

Rusya, Hafter'in ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını açıkladı.

Ruslar bizi gördü durmadan gitti

Ruslar bizi gördü durmadan gitti

​Kayıp balıkçılarla ilgili şok geçirten iddia.
Trablus'a saldırı için<br>takviye güç yığıyor

Trablus'a saldırı için
takviye güç yığıyor

​Darbeci Hafter'e, Mısır ve BAE destek sağlıyor.
Futbol camiası <br>Külliye'de

Futbol camiası
Külliye'de

Erdoğan kulüp başkanlarını kabul etti.
Ateşkese bağlı kalın

Ateşkese bağlı kalın

​BM'den Libyalı taraflara ateşkes için çağrı.
5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK Parti'ye geçen başkanlara rozetlerini Erdoğan taktı.
Satış onayı çıktı

Satış onayı çıktı

Alanya'nın gözde oteline 235 milyon lira ödeyecek.
Yaptıklarını hatırlamadı

Yaptıklarını hatırlamadı

'Ben FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım' diyerek olay çıkaran kadınının davası başladı.
Sarrac<br>İstanbul'a geldi

Sarrac
İstanbul'a geldi

Hafter'in imzalamamasının ardından Moskova'dan Türkiye'ye geçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.