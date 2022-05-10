Gündem Karabükte eğitim gören öğrencileri sığınmacıymış gibi paylaşan provokatörlere valilikten tepki Uluslararası programlara zarar veriliyor
POLİTİKA

Karabük'te eğitim gören öğrencileri sığınmacıymış gibi paylaşan provokatörlere valilikten tepki: Uluslararası programlara zarar veriliyor

Karabük Üniversitesi'nde namazdan çıkan uluslararası öğrencilerin oluşturduğu topluluğu görüntüleyen bazı provokatörler, söz konusu görüntüleri sığınmacıların görüntüsüymüş gibi paylaştı. Sosyal medyada ırkçı ifadelerin kullanıldığı paylaşımların ardından üniversite yönetimi, Karabük'te uluslararası statüdeki öğrenci sayısının 12 bin olduğunu açıkladı. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada ise bu paylaşımların uluslararası öğrenci programlarına zarar verdiği vurgulandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karabükte eğitim gören öğrencileri sığınmacıymış gibi paylaşan provokatörlere valilikten tepki: Uluslararası programlara zarar veriliyor
Karabük Üniversitesi

Sığınmacılara karşı başlatılan kışkırtıcı faaliyetler özellikle sosyal medyada yayılmaya devam ediyor. Göçmenlere karşı olumsuz algı yaratmaya çalışan bazı hesaplar, gerçek dışı paylaşımlarla nefret dili kullanıyor.

Karabük'te Ramazan Bayramı namazı sonrası cami çıkışında çoğunluğunun uluslararası öğrencilerin oluşturduğu topluluğu görüntüleyen bazı provokatörler, söz konusu görüntüleri göçmenlerin görüntüsüymüş gibi yayınladı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, ırkçı söylemlerle paylaşıldı.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Karabük Üniversitesi bünyesinde eğitim gören öğrencilere yapılan saygısızlığın ardından üniversite yönetiminden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Karabük Üniversitesi'nde eğitim gören 50.000'e yakın öğrencinin 12.000'ini uluslararası statüdeki öğrencilerin oluşturduğu vurgulandı.

"BU TÜR PAYLAŞIMLAR ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARINA ZARAR VERİYOR"

Karabük Valiliği de konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada "Bu tür paylaşımların yabancı düşmanlığını körükleyeceği ve ilimizde yürütülen uluslararası öğrenci programlarına zarar vereceği gibi yurtdışında eğitim gören öğrencilerimizi de etkileyeceği değerlendirilmektedir" denildi.

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