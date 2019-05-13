Karabük'te yol yarıldı: Vatandaş tedirgin oldu

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İstanbul'da hava karardı: Bazı yerlerde dolu yağdı

Meteoroloji'nin yaptığı uyarının ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Mayıs ayında gelen dolu sürprizine hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri de bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için çalışma yapıyor.