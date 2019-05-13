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KARABÜK

Karabük haberleri... Yol yarıldı, vatandaş tedirgin oldu

Karabük'te yol yarıldı: Vatandaş tedirgin oldu

Karabük Aydınlıkevler Mahallesinde iki sitenin bahçesinde meydana gelen çökmenin ardından yolda çatlaklıkların oluşması vatandaşları tedirgin etti.

Haber Merkezi IHA
Ekipler su kaçağını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler su kaçağını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük'ün Aydınlıkevler Mahallesi 5001 No'lu Caddede bulunan iki sitenin bahçesinde su kaçağından kaynaklı çökme meydana geldi.

Ayrıca yolda 15 santimetre civarında oluşan çatlaklıkların ardından site sakinleri ve çevrede yaşayan vatandaşlar tedirgin oldu. İhbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri çalışma başlattı.

Duvarlarda da çatlaklıkların ortaya çıktığı görülürken, ekipler su kaçağını bulmak için iş makinaları ile çalışmalarını sürdürüyor. Cadde trafiğe tamamen kapatıldı.

  • Site Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kuz, yolun aniden 15 santimetre civarında yarıldığını belirterek, "Belediye yetkililerine haber verdik. Cuma günü buraya toplandılar ve çalışmalara başladılar. Şuanda binalarda sıkıntı yok. Eğer belediye ekipleri müdahale etmeseydi ilerde sıkıntı olabilirdi. Can kaybı olmadan belediye ekipleri şuanda çalışmaları başlattı. Su kaçağından dolayı olduğunu söylüyorlar ama kesin de belli değil, kazmadıkça kesin netice belli olmaz" dedi.
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