Gündem Karacakta PKK hedefleri yerle bir edildi
ANKARA

Karacak'ta PKK hedefleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı: Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyinde yer alan Karacak bölgesine dün gece icra edilen geniş kapsamlı hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait çok sayıda hedef yerle bir edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.
Terör örgütü PKK hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Komandolarımız Pençe Harekâtıyla teröristlerin inlerine girmeyi sürdürürken hava harekâtlarıyla da sınır ötesindeki terör hedefleri tek tek vurulmaya devam etmektedir. Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, halihazırda devam etmekte olan Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekâtı icra edilmiştir. Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve millî mühimmat ile İHA’larımız da kullanılmıştır. Harekatta, sadece teröristlere ait tesisler hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır."

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