Karacak’ta PKK’ya öldürücü vuruş

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesinde PKK'lı teröristlerin üs olarak kullandıkları bölgeleri yerle bir etmeye devam ediyor. İki gün önce Kandil'i ateş altına alan savaş uçakları önceki gece de Karacak bölgesine bomba yağdırdı.

ÜS BÖLGELERİ VURULDU

Bir yandan komandolar Pençe Harekatı ile Hakurk'taki terör yuvalarına girmeyi sürdürürken diğer yandan da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, sınır ötesinde terör örgütü tarafından üs olarak kullanılan bölgeleri vuruyor. Bu kapsamda Türk jetleri, önceki gece Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristlerce üs olarak kullanılan Karacak bölgesine geniş çaplı hava harekatı gerçekleştirdi.

20 UÇAKLA TEPELERİNE İNDİK

Karacak bölgesinde terör hedefleri büyük hassasiyetle belirlendi. Hedefler tespit edilirken sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda hassasiyet gösterildi. Muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'ye yakın uçağın katıldığı harekatta İHA'lar, SİHA'lar, HİK uçağı ile tanker uçaklar görev aldı. Teröristlere ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin lazer güdümlü mühimmatla imha edildiği harekatta yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

Operasyonla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe Harekatı ile komandolar teröristlerin inlerine girmeyi sürdürürken, hava harekatlarıyla da sınır ötesindeki terör hedeflerinin tek tek vurulmaya devam ettiği' ifadelerini kullandı. Açıklamada, "Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla halihazırda devam etmekte olan Pençe Harekatı ile koordineli olarak, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekatı icra edilmiştir" denildi.

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ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMAYACAK

Harekatla teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bildirildi. Harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA'ların kullanıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Harekatta, sadece teröristlere ait tesisler hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesi paylaşıldı.

180 kilometre derine indik

Sınırımızdan yaklaşık 180 kilometre derinde olan Mahmur - Karacak bölgesi, daha önce 12 Aralık 2018'de vuruldu. Bölge, YPG/PKK’nın en önemli yuvalanma alanı alanlarından biri olarak biliniyor. Bölgede terör karargahları ile bazı silah ve patlayıcı eğitim alanları bulunuyor. Bölge, en önemli terörist bulma ve eğitme yerlerinden biri olarak stratejik önem taşıyor.

15 terörist öldürüldü

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Harekatlarda bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatında terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi. Sınır ötesinde teröristlerin sığınaklarını yerle bir eden TSK, Tunceli ve Diyarbakır'da da başarılı operasyonlara imza attı. Tunceli bölgesinde hava destekli operasyonda iki bölücü terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

ABD’ye mesaj

TSK'nın bomba yağdırdığı bölgeye yakın bir konumda ABD üssünün olması da dikkat çekiyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin Irak kuzeyindeki Sincar dağı ile Suriye kuzeydoğusundaki Karaçok’ta konuşlu PKK/PYD hedeflerine yönelik 25 Nisan 2017'de düzenlediği hava operasyonu da ABD'ye mesaj niteliğindeydi. Örgütün karargahları ve haberleşme altyapılarının vurulduğu Karaçok Dağı'nda ABD askerlerinin Suriye’deki müttefikleriyle toplantılar yaptığı karargahlarla terör örgütünün, içinde yüklü miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelikleri bulunuyordu. Her biri değişik çapta silah sistemlerini barındıran cephaneliklerin dışında, PKK’ya ABD tarafından verilen askeri araçlar da bölgedeydi. Örgütün Karaçok Dağı bölgesindeki karargahları ve haberleşme altyapıları yok edilen operasyonla ABD olmak üzere koalisyon ülkelerinin teröristlere verdiği askeri araç-gereçler de yok edildi. Teröristlere silah yağdıran ABD’nin, Karaçok bombardımanı sonrası cephanelikler imha olunca zor durumda kaldığı belirtiliyordu.

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Osman Köse için!

Irak’ın Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse’nin şehit olmasıyla sonuçlanan hain saldırının ardından TSK’nın Mahmur - Karacak bölgesini vurması büyük önem taşıyor. Dev operasyon Türk diplomat Osman Köse’yi şehit eden PKK’lı terörist Mazlum Dağ’ın geldiği Mahmur’u da kapsıyor. Erbil’in 50 kilometre güneyinde bulunan Mahmur Kampı’nın hedef alınmasında Erbil’deki hain saldırıyı düzenleyenlerden PKK’lı terörist Mazlum Dağ’ın son 1 haftada 4 kez bu bölgeye giriş çıkış yapması etkili olduğu iddia ediliyor.