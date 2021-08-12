Karadeniz'de sel felaketi: Sular 4 metre yükseldi

Karadeniz’de şiddetli yağış sele neden oldu.

Son dönemde özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel felaketlerine dün yenileri eklendi. Yaklaşık 2 hafta Rize ve Artvin’de yaşanan selin ardından dün Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabük’te etkili olan sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı.

Bartın’da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan 2 kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Aynı yolun Bahçecik mevkisinde de çöken köprü nedeniyle iki araç kanala devrildi. Araçlarda bulunan 11 yaralı, kurtarılmalarının ardından Bartın ve Karabük’teki hastanelerde tedavi altına alındı.

OYNAT 00:38 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemede bulundu, kurtarma çalışmalarına katıldı. İlçeye gelen Bakan Soylu, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi çalışmalarını takip ederek, vatandaşlarla görüştü. Öte yandan sel suları nedeniyle ilçe merkezinde daha önce tahliye edilen 8 katlı bina çöktü. Boşaltılan 8 katlı başka bir binanın da büyük bölümünde hasar oluştu.



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12 KÖYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı. Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ulus ilçesine bağlı 12 köye de elektrik verilemiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 hava aracı bölgede görevlendirildi.

BİR KADIN KAYBOLDU

Bartın’ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılan yaşlı kadın kayboldu. Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal’ı (85) arama çalışmasına jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerinin yanısıra köy sakinleri de katıldı. Bartın Valisi Sinan Güner de bir vatandaşın da kalp krizinden hayatını kaybettiğini belirterek “Kalp krizinden bir can kaybımız var ama suya kapılma değil” dedi.

OYNAT 00:29 Kastamonu'da sele kapılan vatandaş otomobilin üstünde böyle sürüklendi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde birçok araç sürüklendi. İlçe merkezinde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin, aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü. BiP'te paylaş

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SAHİL GÜVENLİK DEVREDE

Sinop’ta da kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerini vurdu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı kentte, küçük çapta heyelanlar da meydana geldi. Ayancık’ta sağanağın ardından çay taştı, evleri ve iş yerlerini su bastı. İçişleri Bakanlığı bölgeye 3 kurtarma helikopteri gönderdi. Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşındı. Ayancık’ta şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan 19 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 2 helikopterle kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı da, sel felaketi nedeniyle Hava Kuvvetleri’ne ait 2 AS-532 tipi helikopterin, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayacağını belirtti. Helikopterlerden biri Sinop, diğeri de Kastamonu’da görev yapacak.

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HER BÖLGEYE BAKAN GİTTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz’de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, AFAD koordinasyonunda hem müdahalelerin hem tahliyelerin hem de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Kendisinin Kastamonu Azdavay ve Bozkurt’a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bartın’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun ise Sinop’a geçeceği bilgisini veren Soylu, şunları kaydetti: “Bartın, Sinop, Kastamonu’nun aşırı yağışlar sebebiyle sel afeti meydana geldi. Şu anda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştığı ve vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var.”

AFET OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ

Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Meteoroloji’den aldığı bilgiye göre, yağış miktarının 300 kilogramın üzerine geçtiğinin ifade edildiğini bildirdi. 100 kilogramın üstünün afet olarak değerlendirildiğini vurgulayan Soylu, haber alınamayan yerler olduğunu da sözlerine ekledi.

Güvenli bölgeleri terk etmeyin

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop’taki vatandaşlardan bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemelerini istedi. Bakanlık yaptığı açıklamada sel bölgelerindeki yolların kullanılmaması uyarısında bulundu.

Böylesini görmedik

Kastamonu Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, dere yataklarının hepsinin taştığını söyleyerek, “Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı. İlçenin yarısı su altında kaldı. İlçede su, dere gibi akıyor mahallelerde. Şaşkınla izliyoruz” dedi.

Rabia kayıp

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 13 yaşındaki Rabia Aydemir sel sularına kapıldı. İlçeye bağlı Özlüce köyünde yaşayan İbrahim Aydemir, bölgedeki yoğun yağışın ardından çocukları Erva ve Rabia Aydemir ile evden çıkarak aracına binmek isterken bir anda bölgedeki Zarvana Çayı’nın yükseldiğini ve aracı ile traktörünün sel sularına kapıldığını söyledi. Bu sırada 13 yaşındaki kızı Rabia Aydemir’in de sele kapıldığını belirten baba İbrahim Aydemir, olayın bir anda yaşandığı ifade etti. Sel sularına kapılan küçük kızın bulunması için çalışma başlatıldı. Ekiplerce bölgeden çıkarılan Erva Aydemir ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Evden çıkmaya zaman bulamadık

Bartın’da sulara kapılarak kaybolan Arife Ünal’ın oğlu yaşadıklarını anlattı. Abdurrahman Ünal (59), sağanak sırasında annesi ve eşiyle evde bulunduğunu söyledi. Evden çıkmaya zaman bulamadıklarını anlatan Ünal, “Annemle odada oturuyorduk. Su basınca ikimiz ahıra düştük. Karanlık olduğundan annemi bulamadım. Sele gitmekten kendim de zor kurtuldum. Hanımımın durumu iyi. Ahırda iki hayvan vardı, biri sele gitmiş, diğerini kurtardık” diye konuştu.

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Hastane boşaltıldı

Sinop’ta Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edildi. Hastalar, araçlara alınıp helikopterle güvenli bölgelerdeki hastanelere sevk edildi. Hastaneyi basan suların yükselmeye başladığı öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu’daki sellerden etkilenenlerle ilgili bilgi verdi. Koca, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi’nin tahliye edildiğini, 4’ü yoğun bakım hastası 45 hastanın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildiğini bildirdi. Kayıp ve yaralının olmadığı Sinop’ta 27 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracının görevlendirildiğini belirten Koca, şunları kaydetti: “Karabük Bahçecik mevkisindeki köprüde yaşanan çökmeden 13 kişi etkilendi. 8’i ambulansla hastaneye nakledildi. Hastaneye naklini istemeyen 5 kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildi. 4 ambulans görevlendirildi. Bartın Kumluca’da 1 kişi kayıp. İl genelinde selden 4 kişi etkilendi.”

HES’le ilgili problem yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, meteorolojik olarak bakıldığında belki 50 ila 100 yıldır yaşanmayan bir meteorolojik afetle karşılaştıklarını aktararak rekor yağışlar kaydedildiğini dile getirdi. Pakdemirli, Bartın’ın Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarının 302 kilograma çıktığını, en düşük yağışın da 54 kilogramla Eflani’de ölçüldüğünü vurguladı. Kastamonu, Sinop ve Bartın ve ilçelerinde çok ciddi yağışlarla karşı karşıya kalındığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: “Sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında Kastamonu Bozkurt’taki HES’le ilgili problem olduğu söyleniyor. Burada HES’le alakalı bir problem yok.”

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8 katlı bina çöktü

Sel suları nedeniyle Bozkurt ilçe merkezinde daha önce tahliye edilen 8 katlı bina çöktü. Boşaltılan 8 katlı başka bir binanın da büyük bölümünde hasar oluştu.

Arabalar sular altında kaldı

Kastamonu’da da sağanak yağış hayatı felç etti. Küre ilçe girişinde etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Salih Balta’ya ait seyir halindeki otomobil ile otoparkta bulunan Recep Turan’a ait otomobil toprak altında kaldı. Karayolları ve Belediye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarılarak yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı’nın taşması sonucu su baskınları yaşandı. Birçok bölgede arabalar sel sularına kapılarak denize ulaştı.

Köprü yıkıldı

Karabük’te de gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyündeki Arnavut Köprüsü çöktü. Çöken köprü nedeniyle Ovaşeyhler, Karataş, Hacışaban ve Akçakese köylerinin yolları ulaşıma kapandı. Köylere ulaşım Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü üzerinden sağlanıyor.