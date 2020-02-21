Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadına 2 yıl 9 ay ay 17 gün hapis cezası

Ekonomi

Volkswagen vazgeçmedi

Manisa'da kuracağı fabrikanın yatırım kararını dördüncü kez erteleyen Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'den bir hamle daha geldi. İzmir Limanı'ndan yer tahsis eden Volkswagen için TAYSAD Başkanı Alper Kanca, "Türkiye'nin iyi ekonomik performansı ve Almanların konuyu daha iyi kavramaları fabrika kararını ciddi şekilde gündeme getirecek. Volkswagen bir fabrika kuracaksa bu Manisa'da olacak" dedi.