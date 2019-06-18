Gündem Hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı
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Karaman haber: Hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı

Hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı

Karaman'da rahatsızlanan 9 aylık hamile eşi Ebru D.'yi hastaneye yetiştirmek isteyen Aykut D. yönetimindeki otomobil, kavşakta başka araçla çarpıştı. Kazada, Ebru D. ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karaman'daki kaza, bugün saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Barutkavran köyünde oturan Aykut D. (25) rahatsızlanan 9 aylık hamile eşi Ebru D.'ın (20) hastaneye götürmek için otomobiliyle yola çıktı. Aykut D. yönetimindeki 28 NZ 857 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde kavşakta Ali İhsan K. (50) yönetimindeki 70 EZ 176 plakalı otomobille çarpıştı.

  • Kazada, sürücü Aykut D., eşi Ebru D., diğer sürücü Ali İhsan K. ve yanındaki Ahmet Z. (19) ile Sebahattin K. (21) yaralandı.

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ebru D.'ın karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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