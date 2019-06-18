Hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı

Karaman'daki kaza, bugün saat 09.30 sıralarında meydana geldi.
Barutkavran köyünde oturan Aykut D. (25) rahatsızlanan 9 aylık hamile eşi Ebru D.'ın (20) hastaneye götürmek için otomobiliyle yola çıktı. Aykut D. yönetimindeki 28 NZ 857 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde kavşakta Ali İhsan K. (50) yönetimindeki 70 EZ 176 plakalı otomobille çarpıştı.
- Kazada, sürücü Aykut D., eşi Ebru D., diğer sürücü Ali İhsan K. ve yanındaki Ahmet Z. (19) ile Sebahattin K. (21) yaralandı.
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ebru D.'ın karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.