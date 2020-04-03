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KONYA

Karatay Belediye Başkanı Kılca, şehit ailelerini tek tek telefonla arayıp ihtiyaçlarını sordu

Başkan Kılca şehit ailelerini tek tek telefonla arayıp ihtiyaçlarını sordu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konyalı şehit aileleri, gaziler, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Başkan Kılca, "Ben de sizin bir evladınızım. Neye ihtiyacınız olursa 24 saat beni arayabilirsiniz. Bu zor günlerimizde tüm imkanlarımızla sizlerin emrindeyiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 65 yaş üstü vatandaşları tek tek aradı.
​Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 65 yaş üstü vatandaşları tek tek aradı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Koronavirüs salgını nedeniyle önleyici tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlarla telefonda görüşüyor.

  • Öncelikli olarak şehit aileleri, gaziler ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarla konuşan Başkan Hasan Kılca, vatandaşın bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Konyalı şehit ailelerini de tek tek arayan ve ailelerin hal hatırlarını soran Hasan Kılca, zor süreçten geçilen bu dönemlerde mümkün olduğunca vatandaşların sağlıkları için dışarıya çıkmamalarını tavsiyesinde de bulundu.

Kılca, "Siz büyüklerimiz, milletimizin ve bizlerin her şeyisiniz. Herhangi bir ihtiyacınız olursa belediyemizi ve beni 24 saat arayabilirsiniz. Beni ailenizin bir evladı olarak görmenizi arzu ediyorum. Bu zor günlerimizde tüm imkanlarımızla sizlerin ve tüm Karatay'ımızın emrindeyiz" dedi.

Başkan Hasan Kılca'nın bu sürpriz telefonuyla mutlu oldukları söyleyen şehit aileleri, gaziler ve yaşlılar da, "Devletimizin yanındayız, kurallara uyuyoruz. Allah sizlerden razı olsun, sizleri başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konyalı şehit aileleri, gaziler, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

KARATAY VEFA DESTEK GRUBU GÜZEL İSLER YAPIYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye hizmet binasında büyük bir özveriyle hareket Karatay Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını da inceledi.

Karatay Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında Karatay Kaymakamlığı koordinesinde; Karatay Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay, AFAD, Karatay Kent Konseyi, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte oluşturulduğunu hatırlatarak grubun çalışmalarına hızlı ve yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Karatay Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarında görevli personelden bilgi alan Başkan Hasan Kılca, "Karatay Vefa Destek Grubumuz, haftada ortalama 3 bin kişiyle görüşüyor. Tüm kurumlarımız ve belediyemizle birlikte vatandaşlarımızın salgından etkilenmemesi adına yürütülen bu çalışmalarda imkânlarımızı seferber ettik. Salgınla devletimizin büyük mücadelesine katkı sunmaya gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.

Konyalı şehit ailelerini de tek tek arayan ve ailelerin hal hatırlarını soran Hasan Kılca, zor süreçten geçilen bu dönemlerde mümkün olduğunca vatandaşların sağlıkları için dışarıya çıkmamalarını tavsiyesinde de bulundu.

Hasan Kılca ayrıca, bu süreçte fedakarca gayret eden Karatay Kaymakamlığı başta olmak üzere tüm Karatay Mülkü İdare Amirlerine, sağlık çalışanlarına emniyet birimlerine, Jandarmaya, sivil toplum kuruluşlarına, AFAD'a, Kızılay'a, basın kuruluşları ile çalışanlarına, muhtarlara, belediye personeline ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

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