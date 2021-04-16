​Karesi Belediyesi iftarlara konuk oluyor

Karesi Belediyesi, pandemi sürecinde girilen Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın talimatıyla, Ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak ve birlik ve beraberliği arttırmak adına yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftarda sıcak yemek yardımı gerçekleştiren Karesi Belediyesi, vatandaşların yüzünü güldürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Ramazan ayı boyunca 18 bin öğün, 4 çeşit yemek ve iftariyelikleri kapı kapı ulaştıran Karesi Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşanılan bu hassas süreçte yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor.

ORKAN: 18 BİN ÖĞÜN YEMEK DAĞITACAĞIZ

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayı münasebetiyle yapılan hizmetlerin ayrı bir değer ve anlam taşıdığını söyledi. Başkan Orkan, “Dostluğumuzun ve kardeşliğimizin pekiştiği Ramazan ayını idrak ediyoruz. Paylaşmaya ve komşu hakkına çok büyük önem veren ve ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen bir Peygamberin ümmeti olarak Karesi’deki tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşarak her gün 4 çeşit sıcak yemek yardımında buluyoruz. 6 araç 12 personelimiz ile birlikte her sene olduğu gibi bu sene de yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza yemek yardımımıza devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca 18 bin öğün dağıtılmış olacak. İhtiyaç sahibi ve muhtaçlarımızın yararlanmasını istiyoruz. Karesi’de hiçbir vatandaşımızın sıkıntı çekmemesini istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan’ı Şerifini kutluyorum” diye konuştu.

Ramazan davulcusunun bahşiş kaybına destek

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs salgını nedeniyle bahşiş toplayamayacak olan Ramazan davulcularına belediye tarafından destek verileceğini duyurdu.

Karesi Belediyesi, koronavirüs salgınının ilçede yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla çeşitli tedbirler almaya devam ediyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bahşiş toplayamayacak olan Ramazan davulcularının bu yılki bahşişlerini Karesi Belediyesi’nin üstleneceğini söyledi.

DAVUL ÇALMAYA DEVAM EDECEK

Vatandaşların Ramazan ayını kutlayan ve açıklamada bulunan Başkan Orkan, “Ramazanlarımızın en önemli simgelerinden biri olan Ramazan davulcularımız yine bu yıl mahallerimizde oruca kalkacak olan vatandaşlarımızı uyandırmaya ve oruç tutmak için davet etmeyi sürdürecekler. Ancak bu yıl Karesi’de Ramazan davulcuları ile ilgili farklı bir uygulamaya gidiyoruz. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu yıl davulcularımız bahşiş toplayamayacaklar. Onların bir anlamda bir gelir kapısı da olan davul çalarak bahşiş toplama geleneğini, Karesi Belediyesi olarak bu yıl biz üstleniyoruz. Bu süreçte davulcu arkadaşlarımızın gelirlerini sağlayabilmeleri için Karesi Belediyesi olarak onların bahşişlerine biz destekte bulunacağız” dedi.

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Başkan Orkan, “Mübarek Ramazan ayının bütün İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yardım, dayanışma ve mağfiret ayı olan Ramazan’da koronavirüs tehdidinden bütün insanlığın bir an önce kurtulmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

Başkan Orkan’dan Ramazan mesajı

Toplum olarak, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunluk kazandığı Ramazan ayına ulaşmanın sevincinin hep birlikte yaşandığını belirten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan Ramazan mesajı yayımladı. Başkan Dinçer mesajında; “Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan Ramazan ayı, dini bakımdan taşıdığı yüce anlamların yanı sıra sosyal açıdan da tam bir dayanışma dönemidir. Bu ay hepimiz için güzel fırsatlar sunuyor. Ruhlarımızı, kalplerimizi, gönüllerimizi ve bedenimizi arındırmak, sükûta kavuşturmak için küçücük gayretlerde bulunmamız yeterli olacaktır. Oruçlarımız bizlerin kurtuluşumuza vesile olmalıdır. Yalnızca aç kalarak değil, bütün kötülüklerden kaçınarak, oruç ibadetimizi kemale erdirebilir, rahmetinden faydalanabiliriz. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı Ramazan ayını bu erdemli özelliklerin yerleşmesi için bir vesile olarak değerlendirmeliyiz. Ülke olarak mücadelesini verdiğimiz koronavirüs salgının bir an önce sona ermesini diler, Mübarek Ramazan-ı Şerifin tüm İslam Âlemine ve hemşehrilerime hayır, bereket ve esenlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim” ifadelerine yer verdi.

Sosyal belediyecilik örneği

Sosyal belediyeciliğe büyük önem veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Ramazan’da da yardımlarına devam eden Karesi Belediyesi vatandaşlara gönül elini uzatıyor.

Sosyal belediyeciliğe büyük önem veren Karesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara desteğini sürdürüyor. “Karesi’de kimse kendini yalnız hissetmeyecek” sloganıyla çalışmalarına yön veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın talimatıyla Karesi Belediyesi ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Karesi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile gıdadan giyime, ayakkabıdan ilaca, erzaktan sıcak yemeğe, kırtasiye malzemesinden hasta yatağına kadar birçok farklı alanda yardımlarını sürdürüyor.

3 BİN 500 GIDA KARTI VE 2 BİN GIDA KOLİSİ

Karesi Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle de sosyal yardımlarını arttırdı. İhtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda kolisi yardımında bulunacak olan Karesi Belediyesi, yaklaşık bin 500 kişiye de 3 bin 500 market kartı dağıtımı yapacak. Bunların yanında belediyenin Eşya yardımı, Ev tadilatı yardımı, Medikal malzeme yardımı ve Yakacak yardımları da devam ediyor. Karesi Belediyesi sadece Ramazan’da değil, yılın her günü vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.