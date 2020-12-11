Kargo merkezine narkotik operasyonu: Kitaplara emdirilmiş 4 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Salı günü Bağcılar ve Büyükçekmece’de iki ayrı kargo merkezinden yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği bilgisini aldı.

Harekete geçen polis ekipleri kargo merkezlerine hassas burunlu narkotik köpeği ’Kuki’ eşliğinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda Avusturya’ya gönderilmek üzere hazırlanmış ısıtıcıların içerisinde gizlenmiş 963 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Diğer kargo şirketinde yapılan aramalarda ise Avusturya’ya gönderilecek olan 2 kitaba hassas burunlu narkotik köpeği "Kuki" tepki verdi. Durumdan şüphelenen polis ekipleri kitapları incelemeye aldı. Yapılan detaylı inceleme ve testlerde Don Kişot ve Köle Isaura kitaplarına emdirilmiş vaziyette 4 kilo 212 gram kokain maddesi tespit edildi. Kitap sayfalarına özel yöntemlerle emdirilmiş kokainin yine özel ve kimyasal yöntemlerle sayfalardan ayrıştırılarak satışa sunulmak istendiği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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9 şüpheli tutuklandı



Öte yandan polis ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine farklı adreslere de operasyon düzenledi.

Geçen hafta Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Zeytinburnu ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen 4 operasyonda, 2’si yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

Adresler ve araçlar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda toplamda 35 kilo 532 gram bonzai, 8 kilo 50 gram Afyon sakızı, 963 gram metamfetamin ile 378 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 3 hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.