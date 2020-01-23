Karın etkili olduğu Bolu-Zonguldak kara yolu tır geçişine kapatıldı

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Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Saat 22:22'de Manisa'nın Aksihar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası açıklamalarda bulunan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok" ifadelerini kullandı. AFAD'da yapılan açıklamada ise, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri yer aldı.