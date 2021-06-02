Gündem Karısını denetim noktasında bırakıp kaçtı Film gibi kovalamacayla yakalandı
KOCAELİ

Karısını denetim noktasında bırakıp kaçtı: Film gibi kovalamacayla yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşini polis denetim noktasında bırakıp aracı ile kaçmaya çalışan şahıs, film sahnelerini aratmayan kovalamaca ile yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Karısını denetim noktasında bırakıp kaçtı: Film gibi kovalamacayla yakalandı
Kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün birçok sabıkası olduğu ortaya çıktı

Kocaeli İzmit'te denetim noktasında durdurulan bir otomobildeki karı kocanın yapılan kontrollerinde, verdikleri kimliklerin sahte olduğu tespit edildi. Kimliklerin sahte olduğunun tespit edildiğini anlayan şahıs, karısını denetim noktasında bırakarak otomobille hızla kaçmaya başladı. İzmit ilçesindeki Turan Güneş Caddesi ve ara sokaklardan otomobili ile kaçmaya çalışan şahsı polis ekipleri takibe aldı. Motorlu Yunus takibe aldığı şahıs, Başiskele ilçesinde girdiği yolun kapatılması neticesinde yakalandı.

ÇOK SAYIDA SABIKASI VAR

Yapılan kimlik tespitlerinde kaçmaya çalışan şahsın H.Ö., eşinin ise M.Ö. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan karı-kocanın ‘dolandırıcılık’ suçundan çok sayıda sabıkasının olduğu ve Yargıtay’da bekleyen davalarının olduğu tespit edildi. Öte yandan, şahsın polis ekiplerinden kaçmaya çalıştığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde defalarca silahla ateş açıldığı görüldü.

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