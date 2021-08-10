Tarihi tabyanın betonlarını kestiler

Üzerindeki dinleme borusuyla düşmanları püskürten tabya Kars’ın savunmasında kullanıldı. Onlarca savaşta yıkılmayıp ayakta kalan tabyanın demir aksamlarını çıkarmak için pencere bloklarının betonlarının kesildiği görüldü. Tabyanın blokları adeta birbirinden ayrılmış vaziyette duruyor.

İHA

Kars’ın en yüksek yerinde yapılan ve Kars Kalesi’nin kuş bakışı görüldüğü tabyanın her tarafı yıkılmış, hemen hemen içerisinde kırılmamış beton aksamı kalmamış durumda. Hiç kimsenin sahip çıkmadığı, adeta kaderine terk ettiği Karadağ Tabya için önlem alınmadığı takdirde betonları kesilen ön duvarları tamamen yıkılacak.

İHA

“Buradaki tahribat en üst safhaya gelmiş”

Tabyanın gözler önünde yok olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Burası Karadağ Tabya, ‘Borazanlı Tabya’ buradaki tahribat en üst safhaya gelmiş. Betonları bilinçli olarak kesmişler. Komple burayı uçuracaklar. Burası definecilerin yeri olmuş. Bir an önce buraya el atılması lazım, çözüm bulunması lazım” dedi.

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İHA

“Burada bir tarih yok ediliyor”



Tabyanın betonlarının kesildiğini ifade eden vatandaşlar, “Arkamda korkunç bir manzara var. Yüzyıllarca savaşlara direnen Kars’ın savunmasında en etken rollerden birisini oynayan Karadağ Tabya yani Borazanlı Tabya arkamda gördüğünüz pencerelerin demirlerini çıkarmak için resmen betonlarını kesmişler. Kısa sürede bunları koparacaklar. Burada bir tarih yok edilmek üzere, yetkililerin bir an önce buna çözüm bulması gerekiyor” diye konuştular.

İHA

Kars Kalesi ile bütünleşen tabya, adeta can çekişiyor

Herhangi bir önlemin alınmadığı tabya adeta zamana direniyor. Kars’ta bulunan 46 tabya içerisinde en önemlisi olan Karadağ Tabya’nın üzerindeki dinleme borazanlarından biri de sökülerek götürüldü. Atatürk Mahallesi’nin üst kısmında bulunan birçok tabyadan biri olan Karadağ Tabya, her geçen gün biraz daha yok oluyor. Hayvan barınağı olarak çobanlar tarafından kullanılan 271 yıllık tabya, kurtarılmayı bekliyor.

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FOTOĞRAF 8 Kars merkez Atatürk Mahallesi'nin üst kısmında bulunan birçok tabyadan bir tanesi olan ve 'Borazanlı Tabya' olarak bilinen Karadağ Tabya, her geçen gün biraz daha yok oluyor. Hayvan barınağı olarak çobanlar tarafından kullanılan tabya, adeta can çekişiyor. 1848-1853 tarihleri arasında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan 250 kişilik Karadağ Tabyası'nın duvarları yıkılmış, demir kapıları ile pencereleri kesilmiş ve içerisi de hayvan barınağı haline getirilirken, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce da birçok noktası define aramak için kazılarak tahrip edilmiş. 1855 Osmanlı-Rus Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve 1918-1920 Osmanlı-Ermeni Savaşı'nda Kars'ın savunulmasında kullanılan savaşlarda yıkılmayan tabya, geçen süre içerisinde bakımsızlık ve sahipsizlikten dolayı yıkıldı. Türkiye'nin en çok tabyasına sahip, yaklaşık 46 tane tabyayı bünyesinde barındıran Kars, tabyalar şehri olma özelliğiyle dikkat çekerken, tabyaların harabeye dönmesi görenleri üzüyor. “Üzerindeki borazanla düşmanın geldiği öğreniliyordu<br>​<br>​ Karadağ Tabya'nın 1848-1853 tarihinde Sultan Abdülmecit tarafından yapıldığını ifade eden vatandaşlar, “1848-1853 yıllarında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan bir tabya, Karadağ Tabya, diğer bir ismiyle Borazanlı Tabya. Borazanlı Tabya üzerinde yaklaşık 270 yıllık borazan var. O borazan rivayete göre; 'gelen orduların, saldıran düşmanın moralini bozmak için dışarıya askerlerin kahkaha seslerinin' duyulmasına neden oluyormuş. Tarihçilerin açıklamalarına göre ise 'gelen düşmanların seslerini dinlemeye yarıyormuş' yalnız görmüş olduğunuz gibi tabya içler acısı bir durumda dedi. “Tabyalar turizme kazandırılsın<br>​<br>​ Tabyanın savaşlara karşı yıkılmadığını ve zamana yenik düştüğünü ifade eden vatandaşlar, “Yaklaşık 270 yıldır ayakta kalan tabya, son yıllarda artık yavaş yavaş yok olmayla karşı karşıya, yüz tutmuş durumda, özellikle kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edilmekte, kimi zaman ise hayvan barınakları olarak kullanılmakta, tabi ki isteğimiz, bu tarihi yerlerimiz, bu tabyalarımız, Türkiye'nin en çok tabyasına sahip Kars ilindeki bu tarihi, kültürel varlıklarımızın korunması ve yeniden turizme veya hayata kazandırılmasıdır diye konuştu. Özellikle düşman ordularının geldiğinin duyulması ve önceden önlem alınması için üzerine yaptırılan dinleme borusuyla dikkat çeken Karadağ Tabya'nın üzerindeki borazana benzer borulardan birisi de sökülerek götürülmüş, sadece bir borusu kalan tabyanın daha ne kadar direneceği ise bilinmiyor. Karadağ Tabyası<br>​<br>​ Kars'ta bulunan en büyük tabyalardan biridir. Arap ve İnönü Tabyaları ile birlikte bölgede çepeçevre savunma imkanı sağlamaktadır. Tabyada sığınak, kışla binası, süvari hendeği, hendeği ateş altına alan mazgallar ve irtibat hendekleri mevcuttur. Tabyada Arap Baba olarak bilinen, Karadağ Muhafız ve Topçu Takım Komutanı M. Haşimi Kanevi'nin mezarı vardır. Tabya 20'nci Yüzyıl başlarında Ermeni hapishanesi olarak kullanılmıştır.<br>​<br>​ Karadağ Tabyası'nın en önemli özelliği ise düşmanın gece sızmasını önlemek için hiçbir tabyada olmayan bir sisteme sahip olmasıdır. Tabya'nın kışla binasının tonoz kemerli çatısında dökümden yapılmış 100 santimetre çapında ve konik biçimli bir dinleme borusu bulunuyor. Kars'ta 270 yıllık tarih: Üzerindeki dinleme borusuyla düşman püskürtülüyordu Kars'ın savunmasında kullanılan ve 'borazanlı tabya' olarak da bilinen yaklaşık 270 yıllık Karadağ Tabya zamana yenik düştü.

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