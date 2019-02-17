Gündem Karşılıksız çeke işlem yapmayan bankacıya Yargıtaydan şok
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Karşılıksız çeke işlem yapmayan banka görevlisine şok- Karşılıksız çeke işlem yapmayan bankası yeniden yargılanacak

Karşılıksız çeke işlem yapmayan bankacıya Yargıtay'dan şok

Yargıtay, karşılığı olmayan çeke 'karşılıksızdır' işlemi yapmayan banka memuru hakkında verilen beraat kararını bozdu. Bozma kararında bu suçun karşılığının 1 yıla kadar hapis cezası olduğu hatırlatıldı. Yargıtay'ın kararının ardından bankacının yargılanmasına yeniden başlandı.

Haber Merkezi IHA
Çek, Türkiye'deki finans sistemi içerisinde de sıkça kullanılan yöntemlerden biri.
Çek, Türkiye'deki finans sistemi içerisinde de sıkça kullanılan yöntemlerden biri.

Bir alışverişten dolayı aldığı çekin karşılıksız olduğunu gören esnaf, soluğu banka şubesinde aldı.

Müşterinin talebine rağmen banka görevlisi iddiaya göre, çeke 'karşılıksız' işlemi yapmadı.

Müşteri, konuyu yargıya taşıdı. Sulh Ceza Mahkemesi, "5941 Sayılı Çek Kanunu'na aykırılık " iddiasıyla açılan davada bankacının beraatine hükmetti.

Devreye Yargıtay girdi

Kararı mağdur banka müşterisi temyiz edince devreye Yargıtay 19. Ceza Dairesi girdi. Emsâl kararda şöyle denildi:

"5941 sayılı Kanun'un 7/4. maddesinde; 'Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işlemi yapmayan banka görevlisi, şikayet üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.' hükmü yer almaktadır.

Beraat kararı hukuka aykırı

  • Buna rağmen sanığın; imzanın çek keşîdecisine ait olup olmadığı hususunda gerekli ve yeterli araştırmayı yapmayarak yerinde görülmeyen soyut sebeplerle dava konusu çeke 'karşılıksızdır' işlemi yapmaması şeklinde gerçekleşen fiilinin suç oluşturduğu cihetle, atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı gerekçe ile beraatine hükmolunması yasaya aykırıdır.

Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliğiyle karar verildi."

Bozma kararının ardından banka görevlisinin yargılanmasına yeniden başlandı.

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