Gündem Karsta 4,0 büyüklüğünde deprem
KARS

Kars'ta 4,0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 02.47'de meydana gelen depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 02.47'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklülüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, deprem de ölen ya da yaralanan olmazken, hasar olup olmadığı henüz netleşmedi.

  • Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Belencik Köyü, derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı
Doksan gün sonra: Türkiyede ilk vaka!

Doksan gün sonra: Türkiye'de ilk vaka!

Hasta erkek ve izole edildi, virüsü Avrupa'dan kaptı.
Metroda, metrobüste, otobüste...

Metroda, metrobüste, otobüste...

​İstanbul'da vatandaşlar toplu taşımaya maskeyle binmeye başladı.
60 liradan bin TLyeçıkınca isyan ettiler

60 liradan bin TL'ye
çıkınca isyan ettiler

​Maskedeki rekor artış en çok onları mağdur ediyor.
Sigara içenler risk altında!

Sigara içenler risk altında!

​Koronavirüs, sigara içenleri savunmasız hale getiriyor.
Bir günde<br>500 milyar dolar!

Bir günde
500 milyar dolar!

​Koronavirüs endişesi ile petrol krizi vurdu.
Yüzde 3'ünü<br>geçemeyecek

Yüzde 3'ünü
geçemeyecek

​Dövize endeksli kredilere yeni düzenleme.

Nargileyi yasakladılar

Nargileyi yasakladılar

​Dünyaya yayılan salgın nedeniyle flaş karar.
Merkel korkutan rakamı açıkladı

Merkel korkutan rakamı açıkladı

Virüs ​Almanya'nın yüzde 70'ine bulaşacak.
Tam 300 polisle<br>operasyon

Tam 300 polisle
operasyon

​Şafak vakti kapılar koçbaşıyla kırıldı.
Hızla artıyor

Hızla artıyor

Ölümcül salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 161'e çıktı.
Koronavirüse karşı altın kurallar

Koronavirüse karşı altın kurallar

Özellikle yurt dışından gelenlerin uyması gerekenler sıralandı.
İzinler iptal edildi

İzinler iptal edildi

​Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika kararı.
Atina'ya BM'de hesap soracağız

Atina'ya BM'de hesap soracağız

​Miçotakis uluslararası hukuku bilmiyor, çok geri kalmış durumda.
CHP, HDP ve PKK Berlin’de buluştu

CHP, HDP ve PKK Berlin’de buluştu

​CHP ve HDP'li vekiller gizli oturup sonrası soluğu terörist elebaşının yanında aldı.
Hafter'den<br>Esed'e gizli ziyaret

Hafter'den
Esed'e gizli ziyaret

Türkiye'ye karşı oluşturmak istedikleri kirli tezgahı görüştüler.
CHP'li belediyede<br>aile boyu zimmet

CHP'li belediyede
aile boyu zimmet

​Plajdan elde edilen gelirlerin akıbeti bilinmiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.